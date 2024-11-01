edición general
Imagen en el Despacho Oval con James Blair y una carpeta

James Blair, subjefe de gabinete de Trump, con las imágenes de Maduro y Petro vistiendo traje de preso bajo el título de "La Doctrina Trump" y firmada por el senador de Ohio, el colombiano Bernie Moreno.

themarquesito #5 themarquesito
#4 Con eso no se podría forzar un tercer mandato. En EE.UU las elecciones no se pueden suspender bajo ninguna circunstancia, de hecho durante la Rebelión de los Negreros (también llamada Guerra Civil Americana) hubo elecciones presidenciales que ganó Lincoln contra el general George McClellan.
karakol #1 karakol
Olvidad las horteradas doradas.

A ver si @themarquesito o @Verdaderofalso nos echan una mano con esto y nos pueden explicar si esto es el preludio de una intervención en Colombia y Venezuela o alguna trumpeada más.

Imagen volteada.
themarquesito #3 themarquesito
#1 Parece un plan presentado por Bernie Moreno, fachuzo nacido en Colombia, con cierto entusiasmo por echar a Maduro y Petro
karakol #4 karakol
#3 Algunos especulan con una guerra con Colombia o Venezuela, o con los dos, para forzar de alguna manera un tercer mandato.

Visto por donde se pasa el orangután naranja cualquier ley o la propia Constitución tampoco parece tan descabellado.
Kachemiro #2 Kachemiro
Mientras tanto Von der Leyen callada como la servil rata que es..
