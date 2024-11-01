edición general
Ilia Topuria vence la primera batalla contra su ex, Giorgina: su hija no podrá salir de España sin autorización de la jueza

Giorgina solicitaba viajar a Miami con su pequeña tras confesar que habría recibido amenazas y que no se sentía segura después de que el campeón de artes marciales de Peso Ligero y Peso Pluma lanzara un comunicado en el que hablaba de "un intento de extorsión" contra él. Topuria se encuentra "muy contento y muy satisfecho" al conocer la primera victoria legal, ya que supone para él estar cerca de la menor a la que lleva cuatro meses "sin poder ver", pese a haberlo intentado "en numerosas ocasiones", según comunicaba él mismo a través de su...

#1 doyou
¿Lo de que las denuncias falsas no existen aún se dice por estos lares?
rutas #2 rutas *
#1 Por estos lares ya sólo lo dicen gilipollas antifeministas para hacerse los graciosos. Igual que los graciosos xenófobos con la memez de "son sus costumbres y hay que respetarlas".
dunachio #3 dunachio
#1 ¿Dónde pone que la denuncia sea falsa? Lo único que dice este "noticia" es que la menor no puede salir del país sin autorización de la jueza.
Andreham #5 Andreham *
#1 #4 Dais tanto asco viniendo a hablar de lo vuestro como los que "criticáis" sobre las denuncias falsas.

Just saying.
erperisv #6 erperisv
Lo que nos estamos perdiendo por todo este lío, a ver si termina y vuelve pronto al octágono.
El_empecinado #4 El_empecinado *
¡Errejón, reaccionario! ¡Fascista!

"Lo que decía Errejón hace cuatro años sobre las denuncias por violencia machista: "No hay denuncias falsas""

www.20minutos.es/noticia/5654595/0/inigo-errejon-agresiones-sexuales-h

Aunque tienes razón, eso lo decía antes. Ahora ha cambiado de opinión.
