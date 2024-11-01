Ilia Topuria vence la primera batalla contra su ex, Giorgina: su hija no podrá salir de España sin autorización de la jueza

Giorgina solicitaba viajar a Miami con su pequeña tras confesar que habría recibido amenazas y que no se sentía segura después de que el campeón de artes marciales de Peso Ligero y Peso Pluma lanzara un comunicado en el que hablaba de "un intento de extorsión" contra él. Topuria se encuentra "muy contento y muy satisfecho" al conocer la primera victoria legal, ya que supone para él estar cerca de la menor a la que lleva cuatro meses "sin poder ver", pese a haberlo intentado "en numerosas ocasiones", según comunicaba él mismo a través de su...
| etiquetas: topuria , vence , hija , jueza , divorcio , ex , giorgina
Just saying.
"Lo que decía Errejón hace cuatro años sobre las denuncias por violencia machista: "No hay denuncias falsas""
www.20minutos.es/noticia/5654595/0/inigo-errejon-agresiones-sexuales-h
Aunque tienes razón, eso lo decía antes. Ahora ha cambiado de opinión.