Ilan Pappé: «Israel ya ha sellado su destino». Entrevista [it]

«El Estado judío no es una democracia sino un régimen de apartheid. El mundo dirá basta algún día como ocurrió con Sudáfrica. Netanyahu sueña con otra Esparta. No se puede seguir así». El historiador israelí predice a The Post Internazionale el derrumbe del sionismo y su visión de la paz: «El derrumbe se producirá desde dentro. La élite económica y cultural ya está abandonando el país, sin ella será difícil que todo funcione. ¿El futuro? … volver al mosaico étnico y cultural regional anterior, dentro de una estructura política flexible».
Espero que tambien pague la perfida albion