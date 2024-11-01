edición general
23 meneos
24 clics
Ilan Pappé: «Israel ya ha sellado su destino». Entrevista [it]

Ilan Pappé: «Israel ya ha sellado su destino». Entrevista [it]

«El Estado judío no es una democracia sino un régimen de apartheid. El mundo dirá basta algún día como ocurrió con Sudáfrica. Netanyahu sueña con otra Esparta. No se puede seguir así». El historiador israelí predice a The Post Internazionale el derrumbe del sionismo y su visión de la paz: «El derrumbe se producirá desde dentro. La élite económica y cultural ya está abandonando el país, sin ella será difícil que todo funcione. ¿El futuro? … volver al mosaico étnico y cultural regional anterior, dentro de una estructura política flexible».

| etiquetas: belicismo , genocidio , israel , palestina
19 4 1 K 183 politica
8 comentarios
19 4 1 K 183 politica
#4 soberao *
Cada vez que alguien dice que Israel es una democracia, que se ponga en el pellejo de un palestino y reflexione si esto es lo que hacen las democracias y los estados basados en las leyes y los derechos.
1 K 28
azathothruna #8 azathothruna
#4 No se si fue intencional o no, pero que Zootopia 2 trate el tema fue epico.
0 K 12
azathothruna #2 azathothruna
Que tan religioso era el tarado del protocolo de Barfour?
Espero que tambien pague la perfida albion
1 K 23
eltxoa #3 eltxoa
#2 Si esos pagaran por todo lo que deben, no hay oro suficiente en todo el sistema solar.
0 K 11
azathothruna #5 azathothruna
#3 Sangre si
0 K 12
#6 sliana
Lo de Sudáfrica está olvidado. Israel confía en la poca memoria de la gente. De no haber tanta película tampoco se acordarían de los nazis, y con ellas fíjate, los han hecho buenos.
0 K 7
#7 luckyy
Su derrumbe vendra cuando republicanos y democratas neoliberales dejen de apoyar el genocidio
0 K 7

menéame