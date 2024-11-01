edición general
Iker Jiménez, sobre su debut como DJ en Málaga: "Me sorprendí a mí mismo, no me equivoqué"

'Puse el ruido blanco de los sintetizadores de los 70 y empecé a mezclar voces y músicas en vivo', explicó el presentador de 'Cuarto Milenio' tras pinchas en Talent Land España.

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
Conocí a Iker antes de que se volviese majara obnubilado por los billetes, y sí, ya tenía cierto talento para esto.
Ahora lo aplica para la secta, cómo dice el comentario de encima , porque lo de Iker empieza a atufar a secta, y joder, mira que lo siento. Era un buen tipo hace más de 20 años.
4 K 51
Kantinero #4 Kantinero
#2 Esos ambientes nocturnos suelen ir acompañados de sustancias poco saludables, no se que se metía para han dejado lastre
2 K 39
jonolulu #7 jonolulu
#4 Normal que luego oyera voces y creyera en los extraterrestres.

Y por último en los salvadores de Vox
1 K 27
nilien #6 nilien
#2 En Radio Vallekas, que es dónde empezó, renegaban de él...
3 K 47
arturios #10 arturios
#2 Yo lo conocí, al menos virtualmente, en la vieja corrala, allá por el 2000 y ya era un majara obnubilado por los billetes, además de un maleducado con cierta tendencia a la ira.
1 K 23
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
#10 A mi al principio me cayó bien, pero quizá porque yo era un chavalín de prácticas y era fan... después ya se me fue cayendo el mito.
0 K 12
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Había muchos jóvenes emprendedores, seguidores de Horizonte, que se acercaron a hablarme de sus proyectos, y eso fue lo más interesante de todo". (Por si no estaba claro el objetivo: comerle la cabeza a los jóvenes yendo allí donde ya están, y si hay que convertirse en DJ, pues se convierte en DJ y punto)
2 K 29
maquingo #5 maquingo
La relación entre ser D.J. y ser gilipollas empieza a ser digna de un estudio en profundidad
1 K 17
raül_hernàndez_1 #3 raül_hernàndez_1
Y no puso las psicofonías aquellas del palacio de Linares? Raimunda tenía un flow...
1 K 13
Arzak_ #8 Arzak_
Próximamente pinchando en el congreso de Vox y con Ángel Gañán de gogó 8-D
0 K 11
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
Nunca jugaría una partida que él dirigiese :-P
0 K 11
#9 dclunedo
Antes de presentar Horizonte solo era un Pirado.. ahora ha subido a categoría de Fachaaaaa..... :troll: :troll:
0 K 6

