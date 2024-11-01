·
Iker Jiménez, sobre su debut como DJ en Málaga: "Me sorprendí a mí mismo, no me equivoqué"
'Puse el ruido blanco de los sintetizadores de los 70 y empecé a mezclar voces y músicas en vivo', explicó el presentador de 'Cuarto Milenio' tras pinchas en Talent Land España.
television
iker jimenez
#2
SeñorPresunciones
*
Conocí a Iker antes de que se volviese majara obnubilado por los billetes, y sí, ya tenía cierto talento para esto.
Ahora lo aplica para la secta, cómo dice el comentario de encima , porque lo de Iker empieza a atufar a secta, y joder, mira que lo siento. Era un buen tipo hace más de 20 años.
4
K
51
#4
Kantinero
#2
Esos ambientes nocturnos suelen ir acompañados de sustancias poco saludables, no se que se metía para han dejado lastre
2
K
39
#7
jonolulu
#4
Normal que luego oyera voces y creyera en los extraterrestres.
Y por último en los salvadores de Vox
1
K
27
#6
nilien
#2
En Radio Vallekas, que es dónde empezó, renegaban de él...
3
K
47
#10
arturios
#2
Yo lo conocí, al menos virtualmente, en la vieja
corrala
, allá por el 2000 y ya era un majara obnubilado por los billetes, además de un maleducado con cierta tendencia a la ira.
1
K
23
#12
SeñorPresunciones
#10
A mi al principio me cayó bien, pero quizá porque yo era un chavalín de prácticas y era fan... después ya se me fue cayendo el mito.
0
K
12
#1
YSiguesLeyendo
"Había muchos jóvenes emprendedores, seguidores de Horizonte, que se acercaron a hablarme de sus proyectos, y eso fue lo más interesante de todo".
(Por si no estaba claro el objetivo: comerle la cabeza a los jóvenes yendo allí donde ya están, y si hay que convertirse en DJ, pues se convierte en DJ y punto)
2
K
29
#5
maquingo
La relación entre ser D.J. y ser gilipollas empieza a ser digna de un estudio en profundidad
1
K
17
#3
raül_hernàndez_1
Y no puso las psicofonías aquellas del palacio de Linares? Raimunda tenía un flow...
1
K
13
#8
Arzak_
Próximamente pinchando en el congreso de Vox y con Ángel Gañán de gogó
0
K
11
#11
MoñecoTeDrapo
Nunca jugaría una partida que él dirigiese
0
K
11
#9
dclunedo
Antes de presentar Horizonte solo era un Pirado.. ahora ha subido a categoría de Fachaaaaa.....
0
K
6
