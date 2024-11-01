edición general
Iker Casillas sufre el robo de cinco relojes de lujo a manos de una empleada del hogar y un vigilante de seguridad

Una vez denunciado el robo, la Policía ha detenido a los principales sospechosos: una empleada del hogar y un vigilante de seguridad de la urbanización en la que vive el exfutbolista. Las investigaciones apuntan a que habría sido el vigilante quien habría planeado el robo. Los agentes han hallado varios relojes falsificados en la vivienda de la pareja con los que tendrían planeado llevar a cabo más 'cambiazos'. Además, han recuperado uno de los relojes robados y varias piezas de los demás.

Pertinax #1 Pertinax
Le ha robao el portero.
3 K 43
#8 tromperri
#1 el otro sospechoso era el árbitro.
0 K 9
pepel #7 pepel *
Es que tenía 5 muñecas. Los necesitaba.
0 K 20
Arzak_ #6 Arzak_
Jo, yo leí que había sido a Iker Jiménez :clap:
0 K 11
RGr8888 #2 RGr8888
HAHA!
0 K 10
#4 astur365_628eed2f50e0f
No hemos aprendido nada desde la Koplowitz
0 K 10
kastanedowski #3 kastanedowski
Ladron que roba a ladron...
0 K 8
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
50.000 lereles en relojes, vamos a ver...que a mi no me llega ni para un applewatch...pero para 5 relojes...mas que de lujo son clase biseness de esas (tiesos)
0 K 7

