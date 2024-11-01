Iker Casillas sufre el robo de cinco relojes de lujo a manos de una empleada del hogar y un vigilante de seguridad

Una vez denunciado el robo, la Policía ha detenido a los principales sospechosos: una empleada del hogar y un vigilante de seguridad de la urbanización en la que vive el exfutbolista. Las investigaciones apuntan a que habría sido el vigilante quien habría planeado el robo. Los agentes han hallado varios relojes falsificados en la vivienda de la pareja con los que tendrían planeado llevar a cabo más 'cambiazos'. Además, han recuperado uno de los relojes robados y varias piezas de los demás.