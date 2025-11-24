·
Igualdad lanza una campaña protagonizada por Ester Expósito que pone el foco en la violencia vicaria
La actriz narra una escalofriante historia, escrita por Hernán Casciari, en la que un padre secuestra a su hija para hacer daño a su expareja
etiquetas:
ester expósito
hernan casciari
25n
machismo
#5
tpm1
Yo hubiese puesto a Juana Rivas.
9
K
77
#6
dclunedo
#5
No des ideas
0
K
7
#13
gorgos
#5
las denuncias falsas también son violencia vicaria.
0
K
17
#1
Pertinax
A Rafael Marcos le encantará.
6
K
68
#8
Fartón_Valenciano
*
#1
Pues si, el problema es que hoy en día algunos politicos creen que Rafael Marcos es el culpable de todo, pese a que la justicia dijera que es la victima...
Tanto mujeres como hombres han utilizado a sus hijos para hacer daño a sus exparejas... En fin...
1
K
23
#7
Torrezzno
Lo que sea para promocionar su ley. Existiendo esa realidad, que nadie niega, están negando otra que por ideología niegan
4
K
65
#11
Autarca
#7
La guerra de sexos de toda la vida institucionalizada por nuestros capitalistas partidos
Divide et impera
0
K
10
#2
Expat_Guinea_Ecuatorial
Pero la alienacion parental no existe, da igual que lo hayas visto
3
K
45
#4
Postmeteo
Recordemos que la violencia vicaria es un subgrupo de la violencia machista porque el ministerio de igualdad se niega a reconocer que la madre usar a los hijos para dañar al marido.
3
K
34
#10
Alakrán_
Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo existen ciudadanos de segunda o también llamados mierdecillas, y luego están los ciudadanos de primera, también llamadas reinas.
Un problema que no es exclusivo de un género, se trata de dos formas distintas en nombre de la "igualdá".
En fin, luego nos espantamos cuando se ve que los votantes mierdecillas van escorando el voto y se empiezan a buscar explicaciones fuera de la izquierda, con lo sencillo que es comprobar que la "igualdá" cada vez es un concepto más difuso y difícil de entender.
También podríamos hablar del reciente cambio legislativo en la ley de paridad para que solo afecte a los mierdecillas, y nunca a las reinas.
1
K
21
#9
vituwaf
un padre secuestra a su hija para hacer daño a su expareja -> Un crimen terrible
una madre secuestra a su hija para hacer daño a su expareja -> No hay nada que mirar
Esto de la discriminación es así. Lo asqueroso es que hay una puta mierda de miserables que defienden la discriminación.
2
K
20
#3
Pivorexico
El vicario mi pueblo soltaba buenas hostias , pero ya estará muy mayor .
0
K
12
#12
MADMax2
Ah! Que bien! La van a reformar para establecer una verdadera igualdad y que se incluya en violencia vicaría la de la madre hacía los hijos para hacer daño al padre?
Ya era hora. ..
Ah, que no?
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
