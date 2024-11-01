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Iglesias pregunta a Maíllo si cedería dos escaños a los diputados de Podemos que no salgan elegidos en las andaluzas

Iglesias pregunta a Maíllo si cedería dos escaños a los diputados de Podemos que no salgan elegidos en las andaluzas

“Yo me acuerdo cuando al pobre Maíllo le dejaron a su candidato de número cuatro en las elecciones europeas, pues montó un escándalo. Dijo que se les había humillado, pidió a los diputados que habían salido que compartieran su tiempo de escaño en el Parlamento Europeo con su candidato” “Yo no sé si él va a plantear que si no sale, como parece, ningún candidato de Podemos en el Parlamento andaluz, los diputados de IU hagan lo que él pidió que hicieran los de Compromís y los de los Comuns con el candidato Manu Pineda de IU, que se quedó fuera"

| etiquetas: pablo iglesias , antonio maillo , coalición , andalucia
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8 comentarios
3 0 0 K 27 actualidad
Ukchay #1 Ukchay *
Alguien debería de decirle a Pablo que igual no esta ayudando a la coalición con sus comentarios.
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A.more #2 A.more
#1 o simplemente, que no haga de felipe gonzalez
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pepel #5 pepel
#1 ¿Pero está en Podemos?
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#7 mancebador
#1 En seguida te explicará Harkon por que estás muy equivocado, maldito escuadrista. :troll:
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#8 Albarkas
Por cosas como ésta no se puede contar con Podemos. Incluirles en cualquier coalición es un error.
Hunden todo desde dentro.
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maxxcan #3 maxxcan
Todo lo que diga eldiario de Pablo Iglesias es fake. No sé que tirria le sigue teniendo.
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phillipe #4 phillipe
#3 Son declaraciones públicas de Pablo Iglesias que el diario se limita a recoger, puede que le tengan tirria, pero las gilipolleces que le hacen quedar como un completo idiota son 100% suyas
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menéame