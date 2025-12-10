edición general
La Iglesia recauda un nuevo récord en IRPF en la Comunitat: 37 millones

La Iglesia recauda un nuevo récord en IRPF en la Comunitat: 37 millones

La Iglesia Católica ha recaudado un nuevo récord de IRPF en la Comunitat: 37,2 millones de euros. De hecho, la C.Valenciana es uno de los territorios donde más ha aumentado el número de asignantes de toda España, según ha informado este miércoles la Conferencia Episcopal. El número absoluto de asignantes ha aumentado a nivel estatal en 16 de las 17 comunidades autónomas, pero los datos de la Comunitat la sitúan en el grupo de cabeza en términos de volumen. La región sumó 11.260 nuevos asignantes respecto al año anterior, alcanzando un total de

#2 VFR
Algo estarán haciendo bien si consiguen que los ciudadanos marquen la X
2 K 29
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Supongo y junto con el gobierno, que el programita te avisa "Oye que no has marcado ninguna casilla zarrapastroso!!!"
0 K 18
#8 NO86
#3 A mí me parece que están haciendo trampas.
1 K 27
#11 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#8 Cuando no recaudaban suficiente, subieron el porcentaje, así que hay ánimo de regalarle la pasta a la iglesía, es más que evidente.

De todas formas lo noticia dice que baja un poco los que marcan como en toda España. Supongo que el aumento de la recaudación, es más porque hay más gente trabajando y se recauda más. Vamos que en realidad es que sigue más o menos igual, pero la recaudación ha subido un pelín, para marcar ese record.
0 K 18
#4 miraqueereslinda *
#2 yo creo que más bien, algunos lo están haciendo muy mal para que los ciudadanos prefieran marcar la casilla de la iglesia antes que la de fines sociales.

Igual se están dando cuenta que esos "fines sociales" no son precisamente a los que los ciudadanos les gustaría que fuera a parar su dinero.
1 K 24
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#4 ¿A ONGs?, para eso ya está el estado. Lo que hay que hacer es no marcar la casilla, como Dios Manda. Y que el estado financie lo que tiene que financiar, no que regale el dinero de los impuestos a terceros. Pero el gobierno quiere que la marques, de ahí el recordatorio que te hace, como si no marcarla no fuera una opción válida.
0 K 18
ChatGPT #7 ChatGPT
#4 lo dices como si marcando la casilla De la Iglesia supieras que acabará en fines sociales. LOL
0 K 11
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#2 Si, rezar mas fuerte.
0 K 20
#12 abogado_del_diablo
#2 No olvidemos que la iglesia católica recauda de LAS DOS casillas de la renta: de la suya en exclusiva pero también de la de fines sociales, pues tiene entidades adheridas para tal fin.
Si quieres dar menos dinero a la iglesia, debes no marcar ninguna casilla y si quieres apoyar a alguna entidad hacerlo directamente, no a través de la renta.
La iglesia y la banca siempre gana.
0 K 6
LázaroCodesal #9 LázaroCodesal
Los Nobel de la paz son a la paz lo que el Planeta a la literatura...propaganda.
0 K 7
#5 roca
Tontos hay en todos los pueblos
0 K 6

