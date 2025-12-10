La Iglesia recauda un nuevo récord en IRPF en la Comunitat: 37 millones

La Iglesia Católica ha recaudado un nuevo récord de IRPF en la Comunitat: 37,2 millones de euros. De hecho, la C.Valenciana es uno de los territorios donde más ha aumentado el número de asignantes de toda España, según ha informado este miércoles la Conferencia Episcopal. El número absoluto de asignantes ha aumentado a nivel estatal en 16 de las 17 comunidades autónomas, pero los datos de la Comunitat la sitúan en el grupo de cabeza en términos de volumen. La región sumó 11.260 nuevos asignantes respecto al año anterior, alcanzando un total de
| etiquetas: irpf , valencia , iglesia , casilla renta
De todas formas lo noticia dice que baja un poco los que marcan como en toda España. Supongo que el aumento de la recaudación, es más porque hay más gente trabajando y se recauda más. Vamos que en realidad es que sigue más o menos igual, pero la recaudación ha subido un pelín, para marcar ese record.
Igual se están dando cuenta que esos "fines sociales" no son precisamente a los que los ciudadanos les gustaría que fuera a parar su dinero.
Si quieres dar menos dinero a la iglesia, debes no marcar ninguna casilla y si quieres apoyar a alguna entidad hacerlo directamente, no a través de la renta.
La iglesia y la banca siempre gana.