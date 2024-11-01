Identifican la región cerebral que falla en el hipócrita: así se explica por qué algunos no predican con el ejemplo

Todos conocemos a alguien que exige a los demás lo que él mismo no cumple, que juzga con dureza comportamientos que practica sin remordimiento. Durante siglos esa contradicción se ha explicado como hipocresía, falta de carácter o simple conveniencia. Pero la neurociencia acaba de encontrar algo mucho más concreto.
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Hay unos que decían que la gente que llevaba a sus hijos a colegios privados era porque no querían que se juntaran con moros y con gitanos. El resto de la historia ya la sabemos: sus 3 hijos inscritos en un colegio privado.
¿La razón? Patata.
Se queja de los abortos y mantiene una campaña contra ese derecho pero no acepta financiar centros de planificación familiar, píldoras del dia despues,...
Habla de acoso de la oposición a su persona pero usa las instituciones para defender a su novio defraudador y si le tacas es "ese ciudadano particular del que usted me habla", manda a MAR a atacar a los medios que la critican, ....
Habla de chiringuitos de la izquierda pero ella viene del chiringuito… » ver todo el comentario
Por fin un estudio científico a la medida de Pablo Iglesias y de (casi) toda la izquierda. Aunque Pablito es el máximo referente, sin duda.
Lo difícil es conocer a alguien que nunca haya exigido a los demás lo que él no cumple.
La hipocresía existe en prácticamente todo ser humano.
Nadie consigue una «pureza» moral al 100 % para no ser considerado «hipócrita» en sus actos o incluso en su manera de vivir.
La hipocresía existe simplemente por el hecho de existir.
Lo medible es el grado de permisividad hacia la hipocresía en lo que respecta al raciocinio humano.
Un hipócrita intentará que otros hagan las cosas bien y se le llamará hipócrita cuando se descubra que él hace cosas mal.
En cambio un cínico lo único que aporta es el discursito de que no vale la pena hacer nada bien por que siempre habrá otro que lo haga mal por que es parte de la naturaleza humana y hay que adaptarse.
Por eso a veces te encuentras con gente que se cree muy inteligente aportando a la conversación perlitas nivel "ese es un hipócrita por que critica a los toreros pero viste con chaquetas de cuero".