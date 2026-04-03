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Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
Hay 32 procesados y diez arrestos por crimen organizado por esta operación en la que se han reportado unas 170 evacuaciones falsas de alpinistas en el Everest
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pitercio
Me hace gracia cómo han encontrado esta vía de emprendimiento
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pepel
Cooperadores necesarios.
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lameth
La idiosincracia española.
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