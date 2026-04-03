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Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios

Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios

Hay 32 procesados y diez arrestos por crimen organizado por esta operación en la que se han reportado unas 170 evacuaciones falsas de alpinistas en el Everest

| etiquetas: nepal , everest , alpinistas , rescates , fraude
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3 comentarios
6 2 0 K 80 actualidad
pitercio #1 pitercio
Me hace gracia cómo han encontrado esta vía de emprendimiento :troll:
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pepel #2 pepel
Cooperadores necesarios.
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#3 lameth
La idiosincracia española.
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menéame