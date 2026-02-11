Identificados en el semen humano 42 compuestos químicos de uso cotidiano

Una metodología pionera desarrollada por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea-CSIC) ha identificado 42 compuestos químicos de uso cotidiano en el semen humano. Los resultados, publicados en la revista Exposome, aportan una visión detallada de la exposición global a compuestos tóxicos y su posible impacto en la salud reproductiva masculina.

Las sustancias pertenecían a mezclas complejas que incluían edulcorantes artificiales, insecticidas, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), retardantes de ll