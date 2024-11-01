edición general
ICE planea gastar 180 millones de dólares en cazarrecompensas para localizar a miles de inmigrantes

ICE planea gastar 180 millones de dólares en cazarrecompensas para localizar a miles de inmigrantes

Que incluyen operaciones de vigilancia física en más de un millón de hogares. La agencia lo describe como “investigación de localización mejorada”, que contempla la recopilación de fotos y documentos que verifiquen el lugar de residencia o empleo de los inmigrantes, incluidos recibos de servicios públicos y otros registros. La agencia cuenta con una “lista de direcciones” que abarca 1,5 millones de domicilios, y los proveedores contratados por el gobierno recibirían lotes de 50.000 casos cada uno para rastrear, según los documentos.

Macadam
Pat Garrett cabalga de nuevo

Lo Amish de moda en 1-2 años
Andreham
Andreham #4 Andreham
Los inmigrantes nos quitan el trabajo y cometen delitos que cuestan dinero.

Así que vamos a gastarnos 180 millones para recuperar los 50 millones que nos quitan.

:shit:
RoterHahn
RoterHahn #2 RoterHahn
Y eso que querian ahorrar despidiendo a miles de funcionarios federales. :shit:
Ó los usanos son tontos, ó están tan abducidos por su propia propaganda Hollywoodiense, que no se enteran que se las meten doblada.
0 K 15
themarquesito #3 themarquesito
#2 Hay una enorme cantidad de votantes que entrarían en la categoría de "votantes de baja o nula información", que básicamente se enteran de manera muy tangencial de lo que ocurre por escuchar algo de fondo de alguien que tiene la tele encendida (probablemente con Fox News)
tul
tul #6 tul
de esto haran serie de tv, al tiempo
oceanon3d
oceanon3d #5 oceanon3d *
Me empiezo a acordar de el caza recompensas de El Hombre en el Castillo.
0 K 9

