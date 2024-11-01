ICE planea gastar 180 millones de dólares en cazarrecompensas para localizar a miles de inmigrantes

Que incluyen operaciones de vigilancia física en más de un millón de hogares. La agencia lo describe como “investigación de localización mejorada”, que contempla la recopilación de fotos y documentos que verifiquen el lugar de residencia o empleo de los inmigrantes, incluidos recibos de servicios públicos y otros registros. La agencia cuenta con una “lista de direcciones” que abarca 1,5 millones de domicilios, y los proveedores contratados por el gobierno recibirían lotes de 50.000 casos cada uno para rastrear, según los documentos.
| etiquetas: ice , inmigración , eeuu , trump , cazarrecompensas
Lo Amish de moda en 1-2 años
Así que vamos a gastarnos 180 millones para recuperar los 50 millones que nos quitan.
Ó los usanos son tontos, ó están tan abducidos por su propia propaganda Hollywoodiense, que no se enteran que se las meten doblada.