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ICE le dijo por error a sus agentes que arrestaran a gente en tribunales de inmigración, admite el Departamento de Justicia [ENG]

ICE le dijo por error a sus agentes que arrestaran a gente en tribunales de inmigración, admite el Departamento de Justicia [ENG]

La administración Trump ha afirmado falsamente durante casi un año que los agentes de ICE pueden arrestar a gente dentro de los tribunales de inmigración, donde agentes esperando a la puerta de las salas han detenido rápidamente a miles de inmigrantes tras salir de sus citas ante los tribunales. El más alto fiscal federal en Manhattan ha expresado sus "lamentos" en una carta a un juez federal esta semana diciendo que su oficina defendió por error una circular de ICE "que ni se aplica ni se debería haber aplicado" a arrestos en tribunales.

| etiquetas: ice , detenciones , ee.uu , tribunal de inmigración , todd lyons
10 4 0 K 165 CamisaParda
6 comentarios
10 4 0 K 165 CamisaParda
themarquesito #1 themarquesito
Por error, los cojones
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 todos sabemos que no hay errores con esta gente
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Dragstat #2 Dragstat
Básicamente no se paran a pensar si sus actividades son legales o no, simplemente van con ello. Y cuando alguien les dice que se han pasado de la raya reculan y ya está.
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#4 omega7767
tan crueles con los inmigrantes y mientras los criminales de Epstein de rositas
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Pointman #6 Pointman
Fue sin querer queriendo...
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Postmeteo #3 Postmeteo
"Más vale pedir perdón que pedir permiso", apostillo uno de sus dirigentes
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menéame