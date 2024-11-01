ICE le dijo por error a sus agentes que arrestaran a gente en tribunales de inmigración, admite el Departamento de Justicia [ENG]

La administración Trump ha afirmado falsamente durante casi un año que los agentes de ICE pueden arrestar a gente dentro de los tribunales de inmigración, donde agentes esperando a la puerta de las salas han detenido rápidamente a miles de inmigrantes tras salir de sus citas ante los tribunales. El más alto fiscal federal en Manhattan ha expresado sus "lamentos" en una carta a un juez federal esta semana diciendo que su oficina defendió por error una circular de ICE "que ni se aplica ni se debería haber aplicado" a arrestos en tribunales.