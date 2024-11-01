edición general
4 meneos
11 clics
El Ibex sigue en racha y roza los 16.400, con el foco en el cierre de Gobierno en EEUU

El Ibex sigue en racha y roza los 16.400, con el foco en el cierre de Gobierno en EEUU

Quinto máximo histórico y segundo consecutivo en noviembre del Ibex 35.

| etiquetas: bolsa , economía , actualidad
3 1 0 K 29 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 29 actualidad

menéame