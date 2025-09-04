El patrimonio de los ricos valencianos crece en 8.000 millones en un año

La desigualdad está considerada una de las grandes lacras de la sociedad. Y no deja de crecer. Así queda reflejado en el último balance de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, donde los números constatan cómo las fortunas de los más ricos de la Comunitat Valenciana engordan de forma considerable. En concreto, en torno a un 10 % y eso en un solo año. Así, el importe monetario que declararon estos contribuyentes ascendió en 2023 -último año analizado por Hacienda- a 88.049 millones de euros. Se trata de cerca de 8.000 mill