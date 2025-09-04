edición general
El patrimonio de los ricos valencianos crece en 8.000 millones en un año

La desigualdad está considerada una de las grandes lacras de la sociedad. Y no deja de crecer. Así queda reflejado en el último balance de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, donde los números constatan cómo las fortunas de los más ricos de la Comunitat Valenciana engordan de forma considerable. En concreto, en torno a un 10 % y eso en un solo año. Así, el importe monetario que declararon estos contribuyentes ascendió en 2023 -último año analizado por Hacienda- a 88.049 millones de euros. Se trata de cerca de 8.000 mill

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Bajadas de impuestos a los ricos y luego no hay bomberos, no hay para medicamentos, no hay emergencias

Ellos se ahorran un 5% y tú mueres
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
#1 Patrocinado por Florentino Perez, Juan Roig, Mercadona, Boluda, Patronal hotelera

Los mismos que dijeron que no se paraba el 29 de octubre con la riada
daTO #4 daTO
Son parásitos, nos sacan la vida currando para ellos y nos sacan la pasta comprando sus mierdas. Y pagan menos impuestos, muchos menos que tú.
Esku #3 Esku
Se lo han trabajado y se lo merecen >:-(
