más visitadas
6616
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
6845
clics
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'
5383
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
5198
clics
Otra marcianada de Trump en Truth Social, ahora amenazando a Minnesota
5155
clics
Tres años de investigación para poner a Julio Iglesias en este titular
más votadas
712
Tres carros de combate israelíes abren fuego contra una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano
425
Seis fiscales de Minnesota dimiten por la presión para investigar a la viuda de la mujer asesinada por ICE
328
La Justicia pospone el juicio del novio de Ayuso para después de las elecciones de 2027
364
Se filtran datos de 4.500 empleados del ICE (en Inglés)
364
El verdadero gran reemplazo está en los pisos
4
meneos
17
clics
El Ibex avanza imparable, marca nuevo récord y conquista los 17.800 puntos
Avanza ahora un 0,75% y conquista un nuevo récord por encima de los 17.800 puntos (17.818)
actualidad
9 comentarios
#7
Imag0
Es momento de holdear con cojones, la ostia va a ser monumental.
0
K
14
#5
Kantinero
Estan ganando mucha pasta los que luego diran que esta todo muy caro
0
K
13
#1
eipoc
Bien hecho chicos, si trabajamos todos un poco más, este año, nos suben el sueldo 30 euretes.
0
K
10
#6
Joker_2O
#1
Igual hay que ponerse las pilas y luchar por un buen convenio, desde luego si no te quejas no te van a mejorar las condiciones.
0
K
7
#8
eipoc
#6
lo que tu recomiendas es un buen champú anticaida, cuando la causa es genética.
¿El convenio es una mierda? Sí ¿Es la causa de la desigualdad y los problemas sociales y económicos? No.
0
K
10
#9
Joker_2O
#8
¿Qué medidas se pueden tomar desde el gobierno? Solo se me ocurre meter mano al tema de la vivienda. Lo que no veo viable, es tener convenios prácticamente sin actualizar desde 2007, joder que eso fue hace casi 20 años y la inflación no para.
0
K
7
#2
Don_Pixote
La que esta liando el Perro
0
K
8
#4
vGeeSiz
#2
y tanto, la hostia va a ser histórica, pero no se la comerá el perro, ese es listo y va a dejar el pufo a los demás
0
K
10
#3
CharlesBrowson
A ver si al menos con tanto lereles le compráis un ambientador bueno al coche donde viven
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
¿El convenio es una mierda? Sí ¿Es la causa de la desigualdad y los problemas sociales y económicos? No.