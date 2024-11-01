edición general
El Ibex avanza imparable, marca nuevo récord y conquista los 17.800 puntos

Avanza ahora un 0,75% y conquista un nuevo récord por encima de los 17.800 puntos (17.818)

Imag0 #7 Imag0
Es momento de holdear con cojones, la ostia va a ser monumental.
Kantinero #5 Kantinero
Estan ganando mucha pasta los que luego diran que esta todo muy caro
#1 eipoc
Bien hecho chicos, si trabajamos todos un poco más, este año, nos suben el sueldo 30 euretes.
Joker_2O #6 Joker_2O
#1 Igual hay que ponerse las pilas y luchar por un buen convenio, desde luego si no te quejas no te van a mejorar las condiciones.
#8 eipoc
#6 lo que tu recomiendas es un buen champú anticaida, cuando la causa es genética.

¿El convenio es una mierda? Sí ¿Es la causa de la desigualdad y los problemas sociales y económicos? No.
Joker_2O #9 Joker_2O
#8 ¿Qué medidas se pueden tomar desde el gobierno? Solo se me ocurre meter mano al tema de la vivienda. Lo que no veo viable, es tener convenios prácticamente sin actualizar desde 2007, joder que eso fue hace casi 20 años y la inflación no para.
Don_Pixote #2 Don_Pixote
La que esta liando el Perro
#4 vGeeSiz
#2 y tanto, la hostia va a ser histórica, pero no se la comerá el perro, ese es listo y va a dejar el pufo a los demás
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
A ver si al menos con tanto lereles le compráis un ambientador bueno al coche donde viven
