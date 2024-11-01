Iberdrola logra el visto bueno definitivo para su megaproyecto de línea eléctrica entre EEUU y Canadá

La NECEC transportará energía hidroeléctrica desde Quebec hasta Nueva Inglaterra mediante una línea de alta tensión de 233 kilómetros y 1.200 megavatios de capacidad para proporcionar energía limpia a 1,2 millones de hogares. Además, permitirá reducir las emisiones de CO2 hasta en 3,6 millones de toneladas métricas al año, el equivalente a las emisiones de 700.000 vehículos. El proyecto ha facilitado la creación de más de 1.600 puestos de trabajo durante la construcción.