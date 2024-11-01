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Iberdrola y Endesa denuncian retrasos en la planificación de la red y piden penalizaciones para Red Eléctrica

Iberdrola y Endesa denuncian retrasos en la planificación de la red y piden penalizaciones para Red Eléctrica

La planificación eléctrica de la red acumula retrasos de más de seis y siete años de media para el desarrollo de subestaciones y posiciones eléctricas, que en algunos casos se elevan a más de diez años. Desde la patronal eléctrica achacan estos retrasos crónicos a la falta de inversión del transportista del sistema, Red Eléctrica. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo la Planificación Eléctrica 2025-2030. Una ‘hoja de ruta’ fundamental para dar cabida a la avalancha de demanda eléctrica que está por llegar, según lo previsto por el Gob

| etiquetas: aelec , ree
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9 comentarios
8 0 0 K 93 actualidad
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv *
#4 Lo que tu opinión subjetiva diga, pero los números son objetivos y se pueden relacionar con las decisiones del gobierno de turno, artistilla.

edit: yo solo puse números, pero que casualidad que cada vez que esos números desmontan el discursillo de los que siempre ponen palos en las ruedas para evitar avances y consolidar beneficios monopolísticos, estos se ponen agresivos y no ofresen argumentos mínimamente serios, solo opiniones sectarias.
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elmakina #6 elmakina
#5 Que no te enteras, aumentar la inversión ahora no borra una década de infrafinanciación ni el cuello de botella que han creado mientras iban dando mítines verdes. Y lo de "discursillo sectario" queda gracioso cuando ignoras precisamente la parte que habla de proyectos atascados y planificación incumplida. Los números están muy bien, crack, el problema es que hay que saber interpretarlos.
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elmakina #2 elmakina *
La transición energética está muy bien para los discursos y las fotos, pero luego llega la realidad y el Gobierno queda retratado. Llevan años vendiendo electrificación, renovables y descarbonización mientras la red eléctrica acumula retrasos de hasta una década porque no ponen la inversión necesaria encima de la mesa. Quieren que el país funcione enchufándolo todo, pero sin gastarse el dinero que hace falta. Puro escaparate político y postureo.
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Sergio_ftv #3 Sergio_ftv *
#2 Evolución de la inversión de Red Eléctrica:

2025 - 1.424 M€
2024 - 976 M€
2023 - 750 M€
2022 - 455 M€
2021 - 425 M€
2020 - 385 M€
2019 - 396 M€
2018 - 378 M€
2017 - 412 M€
2016 - 498 M€
2015 - 411 M€

edit: ¿A quiénes les interesa que las renovables no fincionen? pues eso [fin de la cita]
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elmakina #4 elmakina
#3 Qué mala suerte, artista. Resulta que la inversión en Red Eléctrica se dispara justo después de años de retrasos acumulados, subestaciones bloqueadas y proyectos renovables esperando conexión mientras el Gobierno iba dando lecciones sobre transición ecológica. Igual el problema no era "la complejidad técnica", sino que no soltaban un euro hasta que el cuello de botella era insostenible.
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
En parte también se debe a la no derogación del RD 1047/2013 que limita la inversión en redes de transporte al 0,065% del PIB
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766
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Kantinero #7 Kantinero
Aqui lo que hay son rencillas empresariales de Iberdrola y Endesa con el gobierno (red eléctrica) por el apagón, lo que quieren es pasta en cualquiera de sus formas, se les calla la boca en cuanto el gobierno les de ayudas, pero no, que se jodan con su liberalismo de pacotilla
Por mi parte ya me di de baja hace años de Iberdrola y hago campaña con el entorno para que se vayan a Goiener
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sotillo #8 sotillo
#7 Lo único es intervenir estas dos compañías por necesidad estratégica para la defensa del país por el ataque manifiesto del capitalismo norteamericano
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Imag0 #9 Imag0
Putos caraduras
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menéame