Iberdrola y Endesa denuncian retrasos en la planificación de la red y piden penalizaciones para Red Eléctrica

La planificación eléctrica de la red acumula retrasos de más de seis y siete años de media para el desarrollo de subestaciones y posiciones eléctricas, que en algunos casos se elevan a más de diez años. Desde la patronal eléctrica achacan estos retrasos crónicos a la falta de inversión del transportista del sistema, Red Eléctrica. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo la Planificación Eléctrica 2025-2030. Una ‘hoja de ruta’ fundamental para dar cabida a la avalancha de demanda eléctrica que está por llegar, según lo previsto por el Gob