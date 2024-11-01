Iberdrola y Endesa denuncian retrasos en la planificación de la red y piden penalizaciones para Red Eléctrica

La planificación eléctrica de la red acumula retrasos de más de seis y siete años de media para el desarrollo de subestaciones y posiciones eléctricas, que en algunos casos se elevan a más de diez años. Desde la patronal eléctrica achacan estos retrasos crónicos a la falta de inversión del transportista del sistema, Red Eléctrica. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo la Planificación Eléctrica 2025-2030. Una ‘hoja de ruta’ fundamental para dar cabida a la avalancha de demanda eléctrica que está por llegar, según lo previsto por el Gob
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edit: yo solo puse números, pero que casualidad que cada vez que esos números desmontan el discursillo de los que siempre ponen palos en las ruedas para evitar avances y consolidar beneficios monopolísticos, estos se ponen agresivos y no ofresen argumentos mínimamente serios, solo opiniones sectarias.
2025 - 1.424 M€
2024 - 976 M€
2023 - 750 M€
2022 - 455 M€
2021 - 425 M€
2020 - 385 M€
2019 - 396 M€
2018 - 378 M€
2017 - 412 M€
2016 - 498 M€
2015 - 411 M€
edit: ¿A quiénes les interesa que las renovables no fincionen? pues eso [fin de la cita]
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766
Por mi parte ya me di de baja hace años de Iberdrola y hago campaña con el entorno para que se vayan a Goiener