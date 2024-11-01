Iberdrola demanda a Trump por bloquear su parque eólico

Iberdrola ha iniciado acciones legales contra la paralización del proyecto eólico marino Vineyard Wind 1 en Estados Unidos, tras la orden emitida en diciembre por el Gobierno de Donald Trump. La compañía considera que la decisión vulnera la legislación vigente y afecta a un activo estratégico. La demanda ha sido presentada por Vineyard Wind, sociedad participada por Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, y el grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners.
Trump ha intentado todo tipo de trucos para paralizar parques eólicos, pero son todos tan chuscos y con tan poca base legal que la justicia siempre ha ido dando razón a las empresas eléctricas.
De todas formas, esto tiene un efecto secundario. Aunque te den la razón, ya sabes que Trump te va a demandar, haciéndote perder dinero y tiempo en juicios. Con lo cual, quizás el próximo parque eólico proyectado ya no te salga tan rentable y quizás decidas no hacer la inversión.