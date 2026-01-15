En un revés para Trump, un juez permite que el parque eólico de Nueva York reanude la construcción [ENG]

Los intentos del presidente Trump de torpedear los parques eólicos marinos sufrieron un segundo golpe esta semana cuando un juez federal dictaminó el jueves que las obras del proyecto Empire Wind, de 5.000 millones de dólares, frente a Long Island, podían reanudarse. El juez Carl J. Nichols, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, afirmó que la orden del Departamento del Interior para detener los trabajos en Empire Wind probablemente causaría un daño irreparable.