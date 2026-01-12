Un juez federal permite a la empresa danesa Orsted reanudar el proyecto de energía eólica marina frente a Rhode Island que Trump había paralizado [ENG]

Un juez federal autorizó el lunes a la empresa danesa de energía eólica marina Orsted a reanudar los trabajos en su proyecto Revolution Wind, casi terminado, que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había paralizado el mes pasado junto con otros cuatro proyectos. La decisión del juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Royce Lamberth supone un revés legal para Trump, que lleva el último año intentando frenar la expansión de la energía eólica marina en aguas federales.