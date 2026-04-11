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Iba a ser uno de los mayores balnearios de Europa y ahora es una ruina en mitad de un paraje natural en Alicante: el Parque de la Relajación

Iba a ser uno de los mayores balnearios de Europa y ahora es una ruina en mitad de un paraje natural en Alicante: el Parque de la Relajación

Iba a ser el mayor balneario de lodos salinos de Europa, un emblema arquitectónico a orillas de las lagunas de La Mata y Torrevieja, y hoy el Parque de la Relajación destaca únicamente como ruina y símbolo del fracaso urbanístico y la fiebre de la España del ladrillo.

| etiquetas: balnearios , paraje natural , alicante , fracaso urbanístico
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12 comentarios
14 3 0 K 220 actualidad
josde #2 josde
Otro sitio para olvidar como Marina d'Or que también esta cerrado desde el 2023.
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JuanCarVen #6 JuanCarVen
#2 Entrañable como veraneaba Aznar para promover el pelotazo.
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Connect #8 Connect
#2 Marina d'Or no está cerrado. El hotel sigue en manos de la familia que levantó aquello, mientras que apartamentos y zona residencial se vendió a un fondo de inversiones, creo que neerlandés. Que es una tarea titánica reflotar Marina d'Or está claro. Pero allí los apartamentos tienen dueños que van y vienen. Otra cosa es qué pasará cuando sus dueños vayan falleciendo y los herederos no quieran aquello porque es un modelo caduco.
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Connect #11 Connect *
#10 Pues ya ves que se pueden hacer reservas....
www.magicworldresort.com/es/hoteles-apartamentos-en-oropesa-del-mar
Ahora se llama Magic World porque el de Marina d'Or no lo podían usar, además que de paso han querido desvincularse de cara al turista.
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josde #12 josde
#11 No es lo mismo Magic World, la 'nueva' Marina d'Or
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Andreham #1 Andreham
Lo que importa es quién se llevó el dinero.
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Kantinero #3 Kantinero
Comunidad Valenciana.........Terra Mítica, Papas, F1, América cup, Parque Relajación, .......les roban, les matan y rinden pleitesía
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Andreham #9 Andreham
#3 Ciudad de la Luz, Ciudad de las Artes y las Ciencias (Calatrava te la clava en su máximo esplendor), las viviendas VPO de lujo de Alicante y Valencia agenciadas a miembros de los ayuntamientos, la concesión franquista a un restaurante en la isla de Benidorm...

Y habrá más, pero me pillaban de niño y no me enteré.
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Raziel_2 #4 Raziel_2
Que grande es la sabiduría popular, el proyecto se llamaba "la caracola" y el pueblo ha sabido redefinirña como se merece: "el mojón".
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#5 trasparente
Toda la costa del Mediterraneo de España es un nido de corrupción y de desaguisados urbanísticos de todo tipo, con el PP como protagonista casi siempre. Y convirtiendo el mar en una cloaca.
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Priorat #7 Priorat
¿Otro pufo valenciano/pepero?
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menéame