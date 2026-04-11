Iba a ser uno de los mayores balnearios de Europa y ahora es una ruina en mitad de un paraje natural en Alicante: el Parque de la Relajación

Iba a ser el mayor balneario de lodos salinos de Europa, un emblema arquitectónico a orillas de las lagunas de La Mata y Torrevieja, y hoy el Parque de la Relajación destaca únicamente como ruina y símbolo del fracaso urbanístico y la fiebre de la España del ladrillo.
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Ahora se llama Magic World porque el de Marina d'Or no lo podían usar, además que de paso han querido desvincularse de cara al turista.
Y habrá más, pero me pillaban de niño y no me enteré.