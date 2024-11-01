La IA no destruye empleos (todavía). Está cerrando la puerta a los que llegan

Hasta ahora, la mayoría de las mediciones sobre qué empleos están amenazados por la IA se basaban en evaluaciones teóricas. Usando datos de uso de Claude cruzados con la base O*NET y las estimaciones teóricas de Eloundou et al., los autores miden qué tareas se están realizando efectivamente con IA en contextos profesionales, ponderando más los usos vía API que los de asistencia directa al usuario. El resultado es revelador: la cobertura real es una fracción de la teóricamente posible.