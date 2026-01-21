edición general
1 meneos
98 clics

La IA generativa se está comiendo la cultura. Mira lo cerca que está de revolucionar la danza

Los bailarines afirman que la IA no puede duplicar su talento. Nuestras pruebas demuestran que tienen razón, por ahora.

| etiquetas: ia , generativa , danza , cultura
1 0 0 K 13 cultura
6 comentarios
1 0 0 K 13 cultura
obmultimedia #1 obmultimedia
esto pasa por seguir haciendo videos virales con bailecitos en Tiktok.
1 K 21
#2 guillersk
Ia+ un perro de esos de Boston dynamics y no te salva ni nureyev
1 K 20
powernergia #3 powernergia
La IA es el mayor desastre de la humanidad, cada vez se irá haciendo más evidente.
1 K 19
Fj_Bs #5 Fj_Bs
#3 asimismo, va ser un concentrado de X ex twiter y Facebook o_o
0 K 7
sorrillo #6 sorrillo
#3 Hasta que salga otra novedad tecnológica y entonces esa pasará a ser el mayor desastre de la humanidad.
0 K 10

menéame