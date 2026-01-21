La IA generativa se está comiendo la cultura. Mira lo cerca que está de revolucionar la danza

·
6 comentarios
#1
obmultimedia
esto pasa por seguir haciendo videos virales con bailecitos en Tiktok.
1
K
21
#2
guillersk
Ia+ un perro de esos de Boston dynamics y no te salva ni nureyev
1
K
20
#3
powernergia
La IA es el mayor desastre de la humanidad, cada vez se irá haciendo más evidente.
1
K
19
#5
Fj_Bs
#3
asimismo, va ser un concentrado de X ex twiter y Facebook
0
K
7
#6
sorrillo
#3
Hasta que salga otra novedad tecnológica y entonces esa pasará a ser el mayor desastre de la humanidad.
0
K
10
#4
nosomosnaiderl
vm.tiktok.com/ZNRSj3rBo/
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
