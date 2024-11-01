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La IA está devorando la red eléctrica europea y los centros de datos ya construyen la suya propia

La IA está devorando la red eléctrica europea y los centros de datos ya construyen la suya propia

Justo a las afueras de Dublín hay un centro de datos que hace algo que hasta hace poco era impensable en Europa: funciona completamente desconectado de la red eléctrica nacional. No porque haya un corte de suministro, sino porque la empresa que lo opera decidió dejar de esperar. Construyó su propia microgrid, genera su propia electricidad y opera de forma independiente del sistema que debería abastecerla.

| etiquetas: inteligencia artificial , centros de datos , energía , red eléctrica , eur
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8 comentarios
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Cada día que pasa más claro veo que el futuro es placas y baterías.
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
Perfecto, buena noticia, así no afectarán al resto de consumidores. Al final va a resultar que todos esos cantos apocalípticos sobre la IA (que nos dejarán sin agua, sin trabajo y sin electricidad) van a acabar por no cumplirse
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ehizabai #4 ehizabai
#3 Lo del agua no lo arreglas por poner generadores propios.
Pero nada, a mezclar churras y merinas.
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
#4 Pero si se puede arreglar mediante refrigeración por circuito cerrado, optimizar los disipadores de calor y un montón de cosas mas.

De primeras, para montar un centro de datos tienes que pasar una evaluación de impacto ambiental y si tu consumo de recursos hídricos es excesivos pues no te la darán. Al menos en países serios como España, es posible que estados fallidos tipo EEUU sea distinto.

O bueno, o lo mismo es que los centros de datos no consumen tanto como se dice. Por ejemplo, la ganadería intensiva consume más recursos hídricos y ahí está, funcionando desde hace décadas.
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elgranpilaf #6 elgranpilaf
#5 " Al menos en países serios como España" xD xD xD
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ehizabai #7 ehizabai
#5 Lo que no tiene nada que ver con montar generadores, que es de lo que va el envío.
Pero, hay que sacarles la cara a los centros de datos...
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lonnegan #8 lonnegan *
#5 Claro, porque no se ha atacado a la ganadería intensiva por activa y por pasiva.. Las evaluaciones de impacto ambiental en casa de Trump son una broma
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IanCutris #2 IanCutris *
Y el artículo ha sido redactado con IA ("No porque haya un corte de suministro, sino porque la empresa que lo opera decidió dejar de esperar".)
Vivimos en una subnormalidad insufrible, de verdad, es desolador.
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menéame