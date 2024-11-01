La IA está devorando la red eléctrica europea y los centros de datos ya construyen la suya propia

Justo a las afueras de Dublín hay un centro de datos que hace algo que hasta hace poco era impensable en Europa: funciona completamente desconectado de la red eléctrica nacional. No porque haya un corte de suministro, sino porque la empresa que lo opera decidió dejar de esperar. Construyó su propia microgrid, genera su propia electricidad y opera de forma independiente del sistema que debería abastecerla.
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Pero nada, a mezclar churras y merinas.
De primeras, para montar un centro de datos tienes que pasar una evaluación de impacto ambiental y si tu consumo de recursos hídricos es excesivos pues no te la darán. Al menos en países serios como España, es posible que estados fallidos tipo EEUU sea distinto.
O bueno, o lo mismo es que los centros de datos no consumen tanto como se dice. Por ejemplo, la ganadería intensiva consume más recursos hídricos y ahí está, funcionando desde hace décadas.
Pero, hay que sacarles la cara a los centros de datos...
Vivimos en una subnormalidad insufrible, de verdad, es desolador.