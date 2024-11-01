Un macroestudio sobre hábitos laborales revela que las herramientas automáticas están duplicando las comunicaciones y provocando fatiga mental masiva en las oficinas. Al final, el tiempo ahorrado nunca vuelve al bolsillo del trabajador, sino que se transforma directamente en nuevas exigencias de producción impuestas por los jefes que terminan destrozando la calidad final del trabajo entregado al cliente.
| etiquetas: ia , trabajo , capitalismo
Lo que la IA ha provocado en mi empresa es que ahora todos tenemos el doble de trabajo, la mitad de tiempo y el triple de desprecio.
Ya no pensamos, ya no discutimos propuestas entre el equipo, ya no usamos nuestra creatividad. Ahora todo es “que te lo haga la IA”, “pregúntale a la IA”, “qué dice la IA?”.
Estoy mu triste. Nos hacen sentir unos tontos inútiles frente a la IA.