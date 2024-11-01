edición general
La IA aumenta la productividad, pero también obliga a los trabajadores a esforzarse mucho más

Un macroestudio sobre hábitos laborales revela que las herramientas automáticas están duplicando las comunicaciones y provocando fatiga mental masiva en las oficinas. Al final, el tiempo ahorrado nunca vuelve al bolsillo del trabajador, sino que se transforma directamente en nuevas exigencias de producción impuestas por los jefes que terminan destrozando la calidad final del trabajo entregado al cliente.

mariKarmo #2 mariKarmo
Eso lo estoy sufriendo yo en mi trabajo. Incluso he llegado a recibir por parte de mis superiores frases como “Pero si eso te lo hace la IA en 5 minutos” lamentablemente.

Lo que la IA ha provocado en mi empresa es que ahora todos tenemos el doble de trabajo, la mitad de tiempo y el triple de desprecio.

Ya no pensamos, ya no discutimos propuestas entre el equipo, ya no usamos nuestra creatividad. Ahora todo es “que te lo haga la IA”, “pregúntale a la IA”, “qué dice la IA?”.

Estoy mu triste. Nos hacen sentir unos tontos inútiles frente a la IA.
#5 Pitchford
Ya habrá algún espabilaó que, gracias a la IA, trabaje la mitad y produzca el doble.. es la evolución y la competencia..
rogerius #6 rogerius
#5 Como lo pille el jefe lo despide.
azathothruna #4 azathothruna
Por eso los facha, maga y similar fauna odian las IA ? :troll:
#1 silzul
Las cosas que se implementan de forma voluntaria por una empresa nunca se hacen a favor del trabajador. Si no, de la empresa.
#3 dsj
Estás cosas nunca nos beneficia a los currantes
