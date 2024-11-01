La IA aumenta la productividad, pero también obliga a los trabajadores a esforzarse mucho más

Un macroestudio sobre hábitos laborales revela que las herramientas automáticas están duplicando las comunicaciones y provocando fatiga mental masiva en las oficinas. Al final, el tiempo ahorrado nunca vuelve al bolsillo del trabajador, sino que se transforma directamente en nuevas exigencias de producción impuestas por los jefes que terminan destrozando la calidad final del trabajo entregado al cliente.