Hundir la flot(ill)a

En octubre del año 2000, el entonces presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, dijo a una delegación de Israel encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y antes embajador en España, Shlomo Ben Ami, que estaba en París para intentar llegar a un alto el fuego durante la segunda intifada —que había comenzado en el mes de septiembre—, que "la desproporción entre las víctimas palestinas y las israelíes significaba que Israel nunca conseguiría que nadie se creyera que los agresores eran los palestinos".
Es lo que hizo USA con los nativos, y tardó siglos en completarlo. No por ello, deja de ser un genocidio. También sucedió en Australia, en Nueva Zelanda y en Canadà.
El estado genocida de Israel y la bandera de Israel, son el nuevo símbolo del fascismo internacional y la barbarie que trae poner al fascismo en el gobierno.