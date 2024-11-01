edición general
9 meneos
45 clics
Hundir la flot(ill)a

Hundir la flot(ill)a

En octubre del año 2000, el entonces presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, dijo a una delegación de Israel encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y antes embajador en España, Shlomo Ben Ami, que estaba en París para intentar llegar a un alto el fuego durante la segunda intifada —que había comenzado en el mes de septiembre—, que "la desproporción entre las víctimas palestinas y las israelíes significaba que Israel nunca conseguiría que nadie se creyera que los agresores eran los palestinos".

| etiquetas: hundir , flot(ill)a , josep gisbert , palestina
7 2 2 K 92 actualidad
8 comentarios
7 2 2 K 92 actualidad
DocendoDiscimus #5 DocendoDiscimus *
#4 Se llama colonialismo por poblamiento, y es un proceso lento. Para llevarlo a cabo debes ir recibiendo colonos constantemente, e ir asentándolos en el territorio mientras expulsas (y genocidas) a los nativos.
Es lo que hizo USA con los nativos, y tardó siglos en completarlo. No por ello, deja de ser un genocidio. También sucedió en Australia, en Nueva Zelanda y en Canadà.
1 K 25
zogo #1 zogo
Pero que se ha fumado el que escribió esto?
1 K 22
#2 soberao *
#1 Israel es hoy peor que la Alemania nazi del Holocausto, que la maquinaria de guerra y exterminio ha evolucionado e Israel ha usado bombas de hasta mil kilos contra civiles y barrios residenciales a la vista de todo el mundo.
El estado genocida de Israel y la bandera de Israel, son el nuevo símbolo del fascismo internacional y la barbarie que trae poner al fascismo en el gobierno.
3 K 47
#4 vGeeSiz *
#2 pues joder, con la de años que llevan, el ejército de Israel... serán unos mancos... un poco raro un genocidio a cámara lenta... Sobre todo para los Palestinos que residen y trabajan en Israel
1 K -3
allaquevamos #7 allaquevamos
#4 ya veras cuando encuentren los crematorios a lo Auschwitz , justo igual que las armas de destrucción masiva de Irak, al ladito :troll:
0 K 6
#6 kaos_subversivo
#2 pero no les llames fascistas que se ofenden.
0 K 12
Kantinero #3 Kantinero
A ver si me acuerdo y cada vez que vuelva a ver noticias de este panfleto la negativizo, da igual aunque diga que la ha palmado Netanyahu o Trump o los dos a la vez y sea verdad, negativo al canto.
0 K 12
#8 pirat
Extraña que no la llamen la "hundilla"...
0 K 8

menéame