Humedades, grietas y “dejadez”: el derrumbe del ábside mudéjar de Muriel deja al descubierto el deterioro del patrimonio en Castilla y León  

Donde el domingo había un ábside mudéjar hoy hay una enorme boca negra sobre toneladas de escombros. Los ladrillos naranjas del siglo XII descansan sobre las contemporáneas baldosas blancas; la misa dominical quedaría ahora a expensas del vendaval que hace resonar las bandas de “Prohibido el paso” alrededor de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo en Muriel de Zapardiel (Valladolid, 100 habitantes), Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Nacional. Estatus inútil cuando este lunes el muro semicircular colapsó.