Humedades, grietas y “dejadez”: el derrumbe del ábside mudéjar de Muriel deja al descubierto el deterioro del patrimonio en Castilla y León

Humedades, grietas y “dejadez”: el derrumbe del ábside mudéjar de Muriel deja al descubierto el deterioro del patrimonio en Castilla y León  

Donde el domingo había un ábside mudéjar hoy hay una enorme boca negra sobre toneladas de escombros. Los ladrillos naranjas del siglo XII descansan sobre las contemporáneas baldosas blancas; la misa dominical quedaría ahora a expensas del vendaval que hace resonar las bandas de “Prohibido el paso” alrededor de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo en Muriel de Zapardiel (Valladolid, 100 habitantes), Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Nacional. Estatus inútil cuando este lunes el muro semicircular colapsó.

Antipalancas21
En Soria se cometió el mayor destrozo en un ermita, la del Miron, por ahorrarse y pillar sobres,encargaron la pintura y restauración a unos pintores de brocha gorda, dejaron la ermita y sus famosos angelotes que mas bien parece una casa de putas en vez de un templo, han pasado meses y sigue igual todo y la ermita cerrada al publico.  media
1 K 40
Forestalx
En toda Castilla y León hay un patrimonio inmenso abandonado.
1 K 30
Andreham
Gobiernan los fascistas y ni siquiera son capaces de mantener encima una iglesia. :palm:
1 K 28
cocolisto
Sólo les falta que lo rehabiliten con azulejo seriegrafiado. Que desgracia tenemos con los responsables del patrimonio. Cárcel es poco para lo que se merecen.
0 K 20
mr_b
Visible en modo lectura.
0 K 18
mam23
#1 y visible desde la calle.
0 K 7
sotillo
#7 Si hubiera sido una plaza toros
0 K 11
Cehona
Tanto dinero no hay, tienen que elegir entre piedras o toros de carne y hueso.
A demagogo como ellos no me gana nadie
0 K 14

