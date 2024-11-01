edición general
La huella urbanística del candidato del PP a la Generalitat Valenciana: un 'boom' de chalets de lujo y construcciones fuera de ordenación en su pueblo

La huella urbanística del candidato del PP a la Generalitat Valenciana: un 'boom' de chalets de lujo y construcciones fuera de ordenación en su pueblo

El skyline es puro contraste. Algunas torres junto a la cala. Casas bajas en el pueblo, un casco urbano recogido en la montaña. Y en las laderas, chalets. Chalets con piscina, adosados, obra nueva. Decenas de urbanizaciones y en las faldas, un centro comercial. En el modelo urbanístico de la comarca de La Marina que tan bien retrató Rafael Chirbes en sus novelas,

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Así pasa lo que pasa en valencia que luego 1 de cada 3 casas arrasadas en la riada estan construidas así y se masacra a la gente, pero insisten en no hacer nada con el cambio climático y matar mas personas. Va a ser un genocidio

MadalenaBrava #5 MadalenaBrava
Es decir, un corrupto para sustituir a otro corrupto.
En en PP no hay nadie limpio.

(A este lo ponen para que se termine de quemar su imagen y cuando haya elecciones ponen a otro, al tiempo)
Kasterot #4 Kasterot
Pues yo como integrante del PP que es, veo que su actitud y modo de hacer es el correcto y habitual para el partido
pitercio #7 pitercio *
Su estampa revela enseguida la ganadería a la que pertenece este ser, zoquete, mostrenco, de morro grueso y miopía extrema. Encuentra los senderos en el follaje mediante un afilado olfato para los billetes, sin importarle arrasar con las pezuñas lo que se encuentra al paso. Sólo un tragabolas sin cerebro creería que media Nueva York pasaría desapercibida en una aldea pintoresca. No se descarta aún que un día encuentre eximentes penales por gozar de cromosomas extra.
vviccio #6 vviccio
La gente no sabe que vota a marionetas y hombres de paja de empresas parásitas.
#2 omega7767 *
el alcade del PP en una vivienda que no le pertenece en un pareje protegido sin licencia .. un más de los miles casos aislados del PP

eeee pero no se te ocurra decir que vas a vivir en Vallecas y despues cambies de idea, que te meten en la lista negra, eso sería algo imperdonable :-D
#3 VFR
#2 impermeable no, solo mentir
Andreham #8 Andreham
#3 Cuando tenía 10 años quería ser banquero. Con 16, profesor de historia. Con 18 no quería ver las mates ni en pintura.

Técnicamente soy licenciado en estadística. Trabajo de comerciante al por menor.

¿He mentido?
