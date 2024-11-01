La huella urbanística del candidato del PP a la Generalitat Valenciana: un 'boom' de chalets de lujo y construcciones fuera de ordenación en su pueblo

El skyline es puro contraste. Algunas torres junto a la cala. Casas bajas en el pueblo, un casco urbano recogido en la montaña. Y en las laderas, chalets. Chalets con piscina, adosados, obra nueva. Decenas de urbanizaciones y en las faldas, un centro comercial. En el modelo urbanístico de la comarca de La Marina que tan bien retrató Rafael Chirbes en sus novelas,