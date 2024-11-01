¿De dónde viene la expresión "charnego" y desde cuándo y para qué se utiliza en Catalunya?

La palabra “charnego” viene de País Charnego, zona de mestizaje entre vascos y gascones del siglo XI. Su significado original era “mestizo”, y llegó a Catalunya con la emigración occitana de los siglos XVI y XVII, por las Guerras de Religión (1562-1598) conflicto que devastaría la rica y poblada Occitania e impulsaría una importante emigración hacia Catalunya (se estima que entre un 30%-40% de la población era de origen occitano). Entonces designaba a hijos de parejas mixtas catalano‑occitanas. Después se usó con otras oleadas migratorias.