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¿De dónde viene la expresión "charnego" y desde cuándo y para qué se utiliza en Catalunya?

¿De dónde viene la expresión "charnego" y desde cuándo y para qué se utiliza en Catalunya?

La palabra “charnego” viene de País Charnego, zona de mestizaje entre vascos y gascones del siglo XI. Su significado original era “mestizo”, y llegó a Catalunya con la emigración occitana de los siglos XVI y XVII, por las Guerras de Religión (1562-1598) conflicto que devastaría la rica y poblada Occitania e impulsaría una importante emigración hacia Catalunya (se estima que entre un 30%-40% de la población era de origen occitano). Entonces designaba a hijos de parejas mixtas catalano‑occitanas. Después se usó con otras oleadas migratorias.

| etiquetas: charnego , cataluña , mestizo , gascuña
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6 comentarios
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#2 tropezon *
Ya lo había cambiado yo, incluidas las comillas, que no se copian bien.
Aunque, como me tienes ignorado, no lo puedes saber :troll:
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
#0 te arreglé el titular que ponía la url del enlace
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josde #3 josde
Se utilizo sobre todo para Andaluces que fueron a Cataluña a trabajar.
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Guanarteme #5 Guanarteme
Sin ser catalán ni habiendo vivido nunca allí, es una expresión que solo he oído en boca de españolistas para hablar de una supuesta discriminación a indepes que son de origen andaluz, extremeño, murciano, gallego.... Como Rufián.

La coña es que jamás se la he oído a un indepe, solo a españolistas, insisto.
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#6 Albarkas
#5 Yo sí. Hace mucho tiempo, cuando era crío.
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Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Ejemplo de charnego: el payaso de Rufián.
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menéame