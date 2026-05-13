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"A la Junta le consta que seis mujeres han podido morir en Andalucía por los fallos en el cribado del cáncer de mama"
El abogado de la asociación AMAMA asegura que el SAS ha respondido a esas seis reclamaciones patrimoniales solicitando documentación.
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#2
sat
*
Y el Juanmita mientras cantando canciones de mierda y sonriendo por los mítines. Mal presidente y peor persona.
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#7
Raziel_2
#2
Pero proximo ganador de las elecciones, que es lo único que le interesa.
Si matando gente por accion o por omision, siguen saliendo electos, ¿Por que habrían de cambiar la estrategia?
La culpa no es solo de quien está ahi tambien de quien lo permite con su voto.
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#8
detectordefalacias
#7
Esa es exactamente la clave. ¿Por qué van a hacerlo bien, si haciéndolo mal les va de cojón?
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#1
luspagnolu
A ver. La gestión los cribados de cáncer ha provocado a saber cuántas muertes, ocultando, además, que lo sabían por mero interés electoral pero Juanma Moreno sabe cantar.
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#3
CuiProdestHocBellum
#1
"M han jodido mi centro de salud, mi hospital de referencia y el SUAP, la persona que atendía a mi madre con dependencia tiene ahora tanto trabajo que ni se acuerda de ella a veces y el resto de servicios sociales o los han privatizado o han desaparecido... Pero ej que los comonistas me quieren quitar los toros y la semana santa..."
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#4
JackNorte
Y aun sabiendolo mienten en campaña
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#6
ochoceros
#4
¿Para qué mentir?
En todo caso por ser las cifras tan bajas, que están acostumbrados a repetir y ganar elecciones con muchos más muertos encima.
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#5
Nube_Gris
Ahora Juanma Moreno va a tener que cambiar su propaganda electoral que pasa por tv de "la fuerza" y añadir también la fuerza del engaño, del embuste y de la mentira.
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Si matando gente por accion o por omision, siguen saliendo electos, ¿Por que habrían de cambiar la estrategia?
La culpa no es solo de quien está ahi tambien de quien lo permite con su voto.
En todo caso por ser las cifras tan bajas, que están acostumbrados a repetir y ganar elecciones con muchos más muertos encima.