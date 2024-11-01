Hoy hace 100 años que Robert Goddard lanzó el primer cohete de propelentes líquidos de la historia

Hoy hace cien años que Robert H. Goddard consiguió hacer volar por primera vez un cohete de combustible líquido. Alcanzó una altura de 12,5 metros, duró dos segundos y medio, recorrió 56 metros, lo que no son unas grandes cifras… Pero por encima de todo demostró que era una idea viable. De hecho fueron cohetes que utilizaban propelentes líquidos los que lanzaron el Sputnik 1, el que puso a Yuri Gagarin en órbita, o el que nos llevó a la Luna 42 años después¹, por citar algunas misiones muy relevantes.