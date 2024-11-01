Festival Fhon Seung Bang Fai (Tailandia)  

En este festival religioso los aldeanos tailandeses lanzan cohetes caseros de hasta diez metros de largo, cargados con 100 kg de pólvora para recordar al dios Phaya Thaen que haga llover. En comentario enlazo lanzamientos de cohetes. Meneame no admite el título original en tailandés (#4k #ม่วนๆ #ฟ้อนเซิ้งบั้งไฟบ้านโพน #บุญบั้งไฟบ้านโพน #สาวผู้ไท #travel #thailand
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Se lanzan enormes cohetes caseros de bambú (de hasta 10 metros y cargados con cien kg de polvora) decorados creativamente y se celebran coloridas procesiones con música en vivo y grupos de bailes tradicionales.
Aunque los rituales de lluvia son más antiguos, se cree que el uso de cohetes… » ver todo el comentario