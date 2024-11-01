edición general
Hoy comienza el juicio a Roja Directa y su creador podría pasar cuatro años en la cárcel

Compartir contenidos que estaban protegidos por derechos podría llevar a que el creador de la web Roja Directa, Igor Seoane, cumpla hasta cuatro años de prisión. En el juicio, que se celebrará en la Audiencia de A Coruña, Seoane se presentará como máximo responsable de Roja Directa y de la sociedad Puerto 80 Projects SL, a la que pertenecía la web. El camino hacia este juicio oral ya ha dejado otros condenados. En el procedimiento previo, el cual se cerró en abril del pasado año 2025, cinco colaboradores de la web aceptaron la pena impuesta.

3 comentarios
#3 tpm1
Ninguna pena a un tío que ganó un pastón a costa de algo que no era suyo y encima a base de publicidad de casas de apuestas y timos
kastanedowski #1 kastanedowski
Lo van a crucificar para darlo de ejemplo al que intente algo parecido
#2 k-loc
¿Lo de ir a jugar a Arabia por no se que intereses (dinerito, vamos) lo juzgarán algún día o es por el bienestar de todos los españoles no hacer nada? Y así con otras muchas cosas......
