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Los hoteles de todo EE.UU recortan las tarifas de verano ante la escasez de demanda para la Copa Mundial, según un informe (ING)

Los hoteles de todo EE.UU recortan las tarifas de verano ante la escasez de demanda para la Copa Mundial, según un informe (ING)

"Las políticas del gobierno estadounidense en los últimos años han enviado una señal clara al resto del mundo", dijo Heere al medio. "Y muchos de ellos están preocupados por venir a Estados Unidos"

| etiquetas: mundial , tarifas , escasez demanda
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5 comentarios
8 1 0 K 91 actualidad
makinavaja #1 makinavaja *
Cualquiera va a ese país de nazis, para acabar deportado en una cárcel de El Salvador por tener acento español... Que se lo pasen muy bien ellos solos con el fútbol....
6 K 88
Cuñado #4 Cuñado
muchos de ellos están preocupados por venir a Estados Unidos

Joder, la gente también cómo es... Encarcelas y matas a un montón de gente por ser de fuera de tu país y ya se ponen los de fuera de tu país tiquismiquis para ir.
2 K 38
manzitor #2 manzitor
Ni a precio de saldo me iba yo este verano a US.
0 K 11
#3 Onaj
Que sea en EEUU afecta pero es lo de menos.

Las entradas cuestan entre miles de dólares a dos millones en la reventa oficial. Los hoteles multiplicaron los precios por tres.

Obviamente pocos pueden permitírselo.
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Cuñado #5 Cuñado
Ver a la FIFA y a EE. UU. fracasando juntos es un placer con el que no contaba disfrutar. Bienvenido sea :pagafantas:
0 K 9

menéame