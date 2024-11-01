edición general
Los hospitales infantiles en muchas partes de China están desbordados; el público dice: Esto es una plaga

Recientemente, los hospitales infantiles en muchas partes de China se han visto desbordados de pacientes con fiebre, y las autoridades afirman que la temporada de gripe ha comenzado. Muchas personas han expresado su consternación, afirmando que el virus es difícil de prevenir y que su propagación es una plaga. Peng Zhibin, investigador del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, declaró en una conferencia de prensa que la gripe en China está entrando en una fase de rápido aumento. [En Mandarín, traducción en #1]

desastrecolosal #3 desastrecolosal *
#2 Al menos este señor no es un asalariado del SOE, ni envia sobre Ayuso, ni sobre el FGE

Que sigue con lo de Palestina de vez en cuando, o con lo de el sahara que se le olvida, va a su moda y por libre.. Pues muy bien.

Kudos para ti #0

EDIT: #0 algo que rebuscar sobre los nazis de Putin? o eso se escapa de tu foco de atencion?
2 K 44
#8 encurtido
#3 tampoco lo es el boosterfelix, y quizá sea el forero más ignorado del portal por cansino. Aunque no verlo con su temática habitual es desconcertante la verdad.
0 K 7
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#2 Es un honor tener a alguien cobrando solo para leerse mis comentarios, mezclarlos y tirarmelos en otros envíos. Un orgullo, gracias por el reconocimiento.

En cambio siento por ti que este sea tu trabajo.
1 K 33
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Recientemente, los hospitales infantiles en muchas partes de China se han visto desbordados de pacientes con fiebre, y las autoridades afirman que la temporada de gripe ha comenzado. Muchas personas han expresado su consternación, afirmando que el virus es difícil de prevenir y que su propagación es una plaga. El 25 de noviembre, Peng Zhibin, investigador del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, declaró en una conferencia de prensa que la gripe en China está entrando en…
1 K 32
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Noto que vas ampliando el espectro de holocaustos genocidas. Deberías publicar esto en WeChat. Muévelo, informa, distribuye.
0 K 18
Format_C #4 Format_C
#1 pues como toda la vida, no se yo si es más por los padre o por lo hijos
0 K 6
Elrosquasard #5 Elrosquasard *
#4 El otro día acudí con mi hija a urgencias y estaban todos los sanitarios y celadores con mascarilla puesta. Me recordó a tiempo de pandemia. Igual viene fuerte este año la gripe.
1 K 19
plutanasio #6 plutanasio
#5 es lo que deberíamos de haber empezado a hacer hace décadas. Los países asiáticos se lo toman más en serio.
0 K 13
Arkhan #11 Arkhan
#6 Ni después de una pandemia mundial la gente ha aprendido que no es buena idea llevar de visita al niño a todos lados mientras está tosiendo como una prostituta francesa con tuberculosis sin taparse la boca y un río de mocos fluyendo de su nariz.

Imagina que les digas que tienen que ponerse una mascarilla.
0 K 11
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Ya es recomendable en los centros asistenciales y hospitales el llevarla, si suben mas los casos de gripe sera obligatorio.
0 K 20
Arkhan #10 Arkhan
#5 Que "la gripe viene fuerte este año" es lo que decíamos por estas fechas allá por el 2019...
0 K 11
quitamelpiedencima #12 quitamelpiedencima
La H3N2 lo está petando aquí desde hace semanas
0 K 10

