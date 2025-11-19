El «hospital volador» C909 de China, listo para despegar (Eng)

El avión médico, modificado a partir del avión comercial C909 de fabricación china, completó su vuelo inaugural entre el 5 y el 7 de septiembre. Llegó a Shihezi, en la región autónoma uigur de Xinjiang, al noroeste de China, donde casi 50 pacientes locales recibieron exámenes y tratamientos oftalmológicos y otorrinolaringológicos a bordo. Gracias al sistema de diagnóstico y tratamiento remoto 5G a bordo, los expertos pudieron controlar de forma remota el equipo médico en tiempo real, realizando diagnósticos precisos a distancia.