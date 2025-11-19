edición general
El «hospital volador» C909 de China, listo para despegar (Eng)

El avión médico, modificado a partir del avión comercial C909 de fabricación china, completó su vuelo inaugural entre el 5 y el 7 de septiembre. Llegó a Shihezi, en la región autónoma uigur de Xinjiang, al noroeste de China, donde casi 50 pacientes locales recibieron exámenes y tratamientos oftalmológicos y otorrinolaringológicos a bordo. Gracias al sistema de diagnóstico y tratamiento remoto 5G a bordo, los expertos pudieron controlar de forma remota el equipo médico en tiempo real, realizando diagnósticos precisos a distancia.

Supercinexin
En ¡Europa! mientras tanto, pajeándonos con noticias de cuadricópteros para tirárselos a Putin en la cabeza y tal. Tesnolojía punta desarrollada por mentes superiores y eso. White Pride y tal.
Deviance
#1 Están los Chinos que lo petan todo, la verdad es que es para quitarse el sombrero.
Supercinexin
#2 Los chinos sólo hacen lo que los europedos podrían estar haciendo desde hace 30 años: invertir todo en tecnología, ciencia, educación, investigación... todo público y correctamente gestionado por el Estado para dar lugar a multinacionales pepino con alta participación estatal o control directo del Gobierno.

Se llama Socialismo.

En Europa sin embargo en vez de meter dinero en universidades y en la ESA y demás, preferimos regalar carretadas de dinero a los empresarios, haciendo con ello que…   » ver todo el comentario
Deviance
#4 Amén. Es así y punto. Y así vamos, llegando a final de mes a duras penas y peleando contra gigantes. En fin.......
Verdaderofalso
#1 #2 ya lo dijo Merz, olvidaros del estado del bienestar que teníamos… ahora toca lo que toca
Tx4
#1 No te quejes que cuando nos ponemos serios también somos capaces de inventar tapones para botellas revolucionarios.
Gry
Podemos copiarles la idea para atender a la gente que vive en pueblos sin centro de salud.
