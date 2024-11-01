El Hospital de Parapléjicos recibirá una donación de 11 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo recibirá más de 11 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega. Una donación con la que se podrán financiar 10 proyectos. Permitirá continuar investigando y liderar innovaciones en el tratamiento, para mejorar el bienestar de pacientes con lesión medular.
| etiquetas: parapléjicos , toledo , donación , amancio , ortega
Solo por poner en contexto los dividendos que le generan Inditex (más de 3 mil millones) los cobra a través de una sociedad que no tributa por esos dividendos. Esta sociedad pagó 1168 millones de euros en impuestos en todo el mundo, de los cuales solo 392 fueron en España.
Su estructura fiscal es legal pero amoral.
El hospital de parapléjicos de Toledo es un hospital público, gestionado por el SESCAM, y es el SESCAM el que tendría que… » ver todo el comentario
No estoy en contra de las donaciones, pero es eso, no dejan de ser un lavado de cara para el que la hace y ademas lo hace publico. Si quiere ayudar, que pague mas impuestos y ya esta.
- por que este hospital y otro no Si su intención era ayudar a paraplejicos que no lo se, este el único especializado en ello en España
- Si quiere ayudar, que pague mas impuestos y ya esta. Sabes perfectamente que en España los impuestos no son finalistas. Si tu quieres ayudar a una causa concreta, pagar mas impuestos no es la solución.
Donar jamás será malo, lo haga quien lo haga. Simplemente tenemos que tener claro que este hombre aunque done nos roba por otro lado. Que de hombre caritativo no tiene nada.
Hay veces que por meter el dinero en un tema no garantiza nada y, aunque el ejemplo que voy a poner se que no es equivalente al caso de la noticia, pasa mucho con la ciencia. Se puede meter X dinero en una fundacion que investiga el cancer de... yo que se, lo que sea. Pero a veces hay otras inversiones… » ver todo el comentario
Un negocio redondo perder 6,5 millones
Doy 11.000.000€
Me desgravo 4.400.000€
Salgo perdiendo 6.600.000€
Desde luego es un negocio redondo...