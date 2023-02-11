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La hora de la verdad para M. Rajoy: las claves de su cita en el tribunal de la 'Kitchen'

La hora de la verdad para M. Rajoy: las claves de su cita en el tribunal de la 'Kitchen'

tiene el deber de decir la verdad ya que acude en calidad de testigo a un juicio. En caso de manifiesta falta a la verdad, se le podría instar a Rajoy un procedimiento por falso testimonio al finalizar el proceso.

| etiquetas: rajoy , testigo , declaración
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9 comentarios
15 3 0 K 168 actualidad
fofito #1 fofito *
La verdad ya la sabemos todos...la justicia es ciega para los hijos de buena estirpe
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OdaAl #2 OdaAl
#1 La justicia es ciega para unos y una hija de puta para otros.
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JuanCarVen #5 JuanCarVen
#1 Bien traída la referencia a la buena estirpe.
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pepel #4 pepel
Cuanto peor, mejor. Será verdad que mientes.
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hakcer_dislexico #3 hakcer_dislexico
Ese no le dice la verdad ni a su confesor. Y mientraa la mierdecilla humana del Tellado diciendo que eso no va con ellos, que ellos son otro PP

Y luego tienes noticias como esta www.laprovincia.es/telde/2023/02/11/tellado-resalta-legado-mariano-raj

Donde literalmente "Tellado Resalta el legado de Mariano Rajoy" hace 3 años.

Los votantes del PP son profundamente gilipollas, asi lo piensan en el partido.
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XtrMnIO #8 XtrMnIO
Da igual, los jueces de la mafia ya tienen órdenes de minimizar los daños...
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Peka #6 Peka
Resumen, daban obra pública a empresas y estás les pagaban en efectivo. Pagaban a los implicados, la sede y las campañas electorales con lo que conseguían más votos para seguir con su corrupción.

No va a pasar nada y la gente seguirá votando corrupción y en contra de sus intereses.
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manzitor #7 manzitor
Tanto Rajoy como la bruja de Cospedal juegan en casa. Ese es el problema.
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Tito_Keith #9 Tito_Keith
Se viene un festival de 'no me acuerdo' y eso es indemostrable. Infanta mode
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menéame