La hora de la verdad para M. Rajoy: las claves de su cita en el tribunal de la 'Kitchen'

tiene el deber de decir la verdad ya que acude en calidad de testigo a un juicio. En caso de manifiesta falta a la verdad, se le podría instar a Rajoy un procedimiento por falso testimonio al finalizar el proceso.
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Y luego tienes noticias como esta www.laprovincia.es/telde/2023/02/11/tellado-resalta-legado-mariano-raj
Donde literalmente "Tellado Resalta el legado de Mariano Rajoy" hace 3 años.
Los votantes del PP son profundamente gilipollas, asi lo piensan en el partido.
No va a pasar nada y la gente seguirá votando corrupción y en contra de sus intereses.