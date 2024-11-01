·
9
meneos
45
clics
Los Homosexuales de las SS Dirlewanger
Los homosexuales de las SS Dirlewanger. Los presos forzados a unirse a las SS. Normativa nazi mantenida en la RFA hasta los años 90.
|
etiquetas
:
ss
,
homosexuales
,
prisioneros
,
alemania
,
nazi
,
rfa
7
2
1
K
89
cultura
14 comentarios
7
2
1
K
89
cultura
#10
Beltenebros
#9
Y te quedas tan ancho.
3
K
47
#11
Toponotomalasuerte
#10
más ancho que la conciencia de un político.
0
K
10
#13
Beltenebros
#11
No valen excusas, y menos una tan simple como esa.
1
K
27
#2
Doisneau
Titular alternativo: MariconaSS
2
K
31
#1
Beltenebros
Interesante vídeo. Cuenta algo que para mí era completamente desconocido, y creo que también para la mayoría de la gente.
1
K
28
#4
Feindesland
Pues si no me equivoco, este batallón tenía el record de sadismo con el enemigo y salvajadas varias.
es.wikipedia.org/wiki/Oskar_Dirlewanger
0
K
14
#5
Beltenebros
*
#_2
#3
Se nota que no has visto el vídeo, especialmente porque dura catorce minutos y has comentado antes de que pasara ese tiempo desde que he subido el enlace.
CC
#4
.
0
K
20
#7
Feindesland
#5
No, no he visto el vídeo. Comento sobre el fulano, al que ya conocía de otras mierdas.
1
K
25
#8
Beltenebros
#7
Pues eso, que comentas sin tener ni idea.
0
K
20
#9
Toponotomalasuerte
#5
esto es meneame o que es? No lo he visto. No me llama la atención especialmente el titular. De ahí mi comentario.
0
K
10
#12
MoñecoTeDrapo
#4
así lo relata el vídeo
0
K
10
#14
anamabel
#4
Como dijo Jaye Davidson, actor y modista homosexual, aproximadamente, ser homosexual no te convierte en un ser de luz. Puedes compatibilizarlo tranquilamente con ser un ladrón, un sádico, un estafador o una bellísima persona, no tiene nada que ver, y estaría bien que la gente los viera como al resto de seres humanos, con sus virtudes y defectos.
Vamos, un poco lo mismo que pasa con montones de otras movidas sobre minorías y grupos "oprimidos"
2
K
26
#3
Toponotomalasuerte
Me importa poco a quien follaban, me preocupa más a quien jodían.
0
K
10
#6
Estoeslaostia
Tiene que dar gusto ver ese cuartel, todos haciendo el trenecito.
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
