Los Homosexuales de las SS Dirlewanger

Los Homosexuales de las SS Dirlewanger  

Los homosexuales de las SS Dirlewanger. Los presos forzados a unirse a las SS. Normativa nazi mantenida en la RFA hasta los años 90.

Beltenebros
#9
Y te quedas tan ancho.
Toponotomalasuerte
#10 más ancho que la conciencia de un político.
Beltenebros
#11
No valen excusas, y menos una tan simple como esa.
Doisneau
Titular alternativo: MariconaSS
Beltenebros
Interesante vídeo. Cuenta algo que para mí era completamente desconocido, y creo que también para la mayoría de la gente.
Feindesland
Pues si no me equivoco, este batallón tenía el record de sadismo con el enemigo y salvajadas varias.

es.wikipedia.org/wiki/Oskar_Dirlewanger
Beltenebros
#_2 #3
Se nota que no has visto el vídeo, especialmente porque dura catorce minutos y has comentado antes de que pasara ese tiempo desde que he subido el enlace.
CC #4.
Feindesland
#5 No, no he visto el vídeo. Comento sobre el fulano, al que ya conocía de otras mierdas.
Beltenebros
#7
Pues eso, que comentas sin tener ni idea.
Toponotomalasuerte
#5 esto es meneame o que es? No lo he visto. No me llama la atención especialmente el titular. De ahí mi comentario.
MoñecoTeDrapo
#4 así lo relata el vídeo
anamabel
#4 Como dijo Jaye Davidson, actor y modista homosexual, aproximadamente, ser homosexual no te convierte en un ser de luz. Puedes compatibilizarlo tranquilamente con ser un ladrón, un sádico, un estafador o una bellísima persona, no tiene nada que ver, y estaría bien que la gente los viera como al resto de seres humanos, con sus virtudes y defectos.

Vamos, un poco lo mismo que pasa con montones de otras movidas sobre minorías y grupos "oprimidos"
Toponotomalasuerte
Me importa poco a quien follaban, me preocupa más a quien jodían.
Estoeslaostia
Tiene que dar gusto ver ese cuartel, todos haciendo el trenecito.
