Los hombres neandertales eligieron a las mujeres sapiens: la genética desvela cómo fue el sexo de nuestros ancestros

Los hombres neandertales eligieron a las mujeres sapiens: la genética desvela cómo fue el sexo de nuestros ancestros

Un estudio revela que los cruces entre las dos especies se produjeron sobre todo entre machos neandertales y humanas modernas. El origen de ese sesgo no está claro.

Pertinax #1 Pertinax *
Cómo ha cambiao el cuento. :troll:
#11 Tensk
#1 No ha cambiado nada, a ellas ya les iban los malotes.
FrayM #2 FrayM
No me extraña.
Kantinero #3 Kantinero *
¿La foto de portada es para darnos una idea del asunto, o porque la autora del artículo tiene un problema cognitivo importante?
pitercio #4 pitercio *
O igual cerebros sapiens elegían pollas neardentales.
Supercinexin #7 Supercinexin
#4 Eso tiene muchísimo más sentido.
MIrahigos #5 MIrahigos
El gran reemplazo.
Herumel #6 Herumel
No podría ser al revés, que ellas eligieran neandertales?
Bilardezz #12 Bilardezz
#6 creo que el heteriopatriarcado en esa época estaba en su auge, el macho se llevaba a su hembra arrastrandola de los pelos a la cueva , nada romántico la verdad.
Alakrán_ #8 Alakrán_
Como no se puede leer, :ffu: me tiro al barro, a lo mejor al revés la descendencia no era fértil.
silvano.jorge #9 silvano.jorge
O igual la fecundación de mujeres neanderthales y hombres sapiens no era posible.
silvano.jorge #10 silvano.jorge
Vaya titular terrible sobre un hecho que se sabe desde hace ya años. Sensacionalista.
