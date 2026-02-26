·
8



Los hombres neandertales eligieron a las mujeres sapiens: la genética desvela cómo fue el sexo de nuestros ancestros
Un estudio revela que los cruces entre las dos especies se produjeron sobre todo entre machos neandertales y humanas modernas. El origen de ese sesgo no está claro.

etiquetas:
:
neandertal
,
sapiens
,
sexo
,
genética
,
adn





#1
Pertinax
*
Cómo ha cambiao el cuento.
0
K
20
#11
Tensk
#1
No ha cambiado nada, a ellas ya les iban los malotes.
4
K
59
#2
FrayM
No me extraña.
0
K
11
#3
Kantinero
*
¿La foto de portada es para darnos una idea del asunto, o porque la autora del artículo tiene un problema cognitivo importante?
0
K
12
#4
pitercio
*
O igual cerebros sapiens elegían pollas neardentales.
7
K
114
#7
Supercinexin
#4
Eso tiene muchísimo más sentido.
4
K
69
#5
MIrahigos
El gran reemplazo.
2
K
33
#6
Herumel
No podría ser al revés, que ellas eligieran neandertales?
2
K
34
#12
Bilardezz
#6
creo que el heteriopatriarcado en esa época estaba en su auge, el macho se llevaba a su hembra arrastrandola de los pelos a la cueva , nada romántico la verdad.
0
K
6
#8
Alakrán_
Como no se puede leer,
me tiro al barro, a lo mejor al revés la descendencia no era fértil.
0
K
13
#9
silvano.jorge
O igual la fecundación de mujeres neanderthales y hombres sapiens no era posible.
0
K
11
#10
silvano.jorge
Vaya titular terrible sobre un hecho que se sabe desde hace ya años. Sensacionalista.
1
K
0
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
