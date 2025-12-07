El hombre que lucha por el derecho a que controles el mando del portón de tu cochera

Si las empresas pueden modificar productos conectados a internet y cobrar suscripciones después de que la gente ya los compró, ¿qué significa realmente ser dueño de algo hoy en día? [...] una organización sin ánimo de lucro que lucha para que los dispositivos sean propiedad de los consumidores, lleva a cabo un programa de recompensas que consiste en conceder dinero a las personas que puedan restaurar la funcionalidad de los dispositivos que han sido bloqueados por los fabricantes.
| etiquetas: suscripciones por servicios , dispositivos inteligentes
Puede ser el fabricante del motor que solo permite sus mandos, el software de los timbres de abrir que queda muy bien que estén conectados a internet, etc...
Vamos, que si quieres cambiar de proveedor lo tienes que cambiar todo.
Que se puede hacer pero no esta al alcance de mucha gente. En este tipo de cosas solo tienen un poco de margen los que están bastante vinculados al mundo de la tecnología, y no siempre se puede.
Un consejo: si dependéis mucho del coche, no aparquéis en sitios con ascensor de coches.