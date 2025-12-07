edición general
El hombre que lucha por el derecho a que controles el mando del portón de tu cochera

Si las empresas pueden modificar productos conectados a internet y cobrar suscripciones después de que la gente ya los compró, ¿qué significa realmente ser dueño de algo hoy en día? [...] una organización sin ánimo de lucro que lucha para que los dispositivos sean propiedad de los consumidores, lleva a cabo un programa de recompensas que consiste en conceder dinero a las personas que puedan restaurar la funcionalidad de los dispositivos que han sido bloqueados por los fabricantes.

#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Yo es que no se me ocurriría poner en el garaje un control que dependa de una empresa...
#4 yarkyark *
#3 Pues es muy probable que sea así. Y además puede ser de múltiples maneras.

Puede ser el fabricante del motor que solo permite sus mandos, el software de los timbres de abrir que queda muy bien que estén conectados a internet, etc...

Vamos, que si quieres cambiar de proveedor lo tienes que cambiar todo.
#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#4 No, decía de mi casa, no de un bloque. Claro en mi casa, el acceso al garaje te da acceso a la casa, así que no lo iba a dejar eso en manos de un empresa o un clónico. Vamos, que me lo haré yo un día de estos.
#10 yarkyark *
#9 Eso te obligara a servidor propio de internet, aunque en realidad con una VPN podría bastar.

Que se puede hacer pero no esta al alcance de mucha gente. En este tipo de cosas solo tienen un poco de margen los que están bastante vinculados al mundo de la tecnología, y no siempre se puede.
#11 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#10 Ah bueno, no lo había leído, el que tenga conexión a internet para abrir una puerta, ¿para que cojones es? ¿Más allá de que para que seas rehen? Por mi parte, soy 'automático'. Obviamente al que te lo vende, claro que le interesa que tenga internet, y que te venda un cliente o una aplicación para el móvil.
#13 yarkyark
#11 Tiene su utilidad. si solo llevas el móvil puedes abrir el portón o si te llaman al timbre y no estas en casa por la camara del timbre ves quien llama y puedes incluso hablar con el.
#14 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#13 Ah bueno, si tiene función de video portero, pues ahí el móvil tiene sentido. Pero vamos, menos aún le doy el control de las cámaras dependiendo de una empresa.
#5 mcfgdbbn3
#3: Es que básicamente tu derecho a usar tu coche depende de esa empresa, salvo que haya algún mecanismo que al menos te permita abrir la puerta manualmente y salir.

Un consejo: si dependéis mucho del coche, no aparquéis en sitios con ascensor de coches.
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#3 A mi no se me ocurre hacerlo ni con una bombilla...
Veelicus #1 Veelicus
Hay que evitar comprar cualquier cosa domotica que no tenga opcion bluetooth
Iori #2 Iori
#1 Imagina descubrir las redes locales ;)
Veelicus #7 Veelicus
#2 Si, pero para una persona normal, sin conocimientos de informatica, es mucho mas facil acceder a un dispositivo habilitando el bluetooth en el movil que tener que configurar una red local y meter esos dispositivos en ella
tul #8 tul
#1 tienes dispositivos que usan protocolos abiertos que no dependen del fabricante ni de su software ni de su nube, busca un poco sobre zigbee y homeassistant
enochmm #6 enochmm
"Si comprar no es poseer, piratear no es robar."
