El hombre que lucha por el derecho a que controles el mando del portón de tu cochera

Si las empresas pueden modificar productos conectados a internet y cobrar suscripciones después de que la gente ya los compró, ¿qué significa realmente ser dueño de algo hoy en día? [...] una organización sin ánimo de lucro que lucha para que los dispositivos sean propiedad de los consumidores, lleva a cabo un programa de recompensas que consiste en conceder dinero a las personas que puedan restaurar la funcionalidad de los dispositivos que han sido bloqueados por los fabricantes.