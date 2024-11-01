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Un hombre está deseando jubilarse para poder centrarse en colapsar las cajas del supermercado

Un hombre está deseando jubilarse para poder centrarse en colapsar las cajas del supermercado

Ernesto Grazo, de 66 años, fantasea cada mañana con dejar de acudir a la oficina para dedicarse a lo que más le gusta: ir a las cajas de autopago del supermercado y colapsaras por no saber cómo funcionan. «Es mi vocación, ser uno de estos jubilados que desatan el caos», confirma a la prensa.

| etiquetas: tercera edad , supermercado , tiempo libre , humor
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8 comentarios
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#2 Inox
No hace falta que sea en las de autopago; en mi Gadis de confianza esperan a que les digan el total y entonces, ¡oh, sorpresa! se dan cuenta de que hay que pagar. Y empiezan a buscar el monedero del que luego sacan individualmente billetes y monedas de distintos valores al frenético ritmo de uno cada 6 segundos.
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#4 mancebador
#2 Eso y que, una vez pagan, es cuando empiezan a meter las cosas en las bolsas o el carro.
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mmcnet #6 mmcnet
#4 #2 Dentro de 40 años nos veremos en la discusión de como esos jóvenes nos meten prisa y no nos dejan pagar tranquilos. No hay respeto a los mayores!!
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#7 mancebador
#6 100% xD
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capitan__nemo #5 capitan__nemo
Si las diseñan mal.

De todas formas en las cajas con humanos, el propio trabajo del cajero o cajera te mete prisa sin hacerlo explicitamente. Tambien está la presion de grupo de los que estan esperando en la cola.

Las cajas sin humanos no tienen la señal subliminal de prisa del cajero. Siguen teniendo la presion de prisa de la cola y la presion de grupo.

Con la caja con humano estas implicado en el trabajo de tu compañera en ese punto y momento, la cajera (uno mete las cosas en la cinta, la…  media   » ver todo el comentario
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#1 poxemita
Cuando acabe que se vaya al centro de salud.
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IrMaNDiÑo #8 IrMaNDiÑo
Mientras no me hagan un descuento del 10% por utilizar el autopago seguiré dándole los buenos días a la cajera.
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Así sabremos si ese hombre puede ser el comandante en jefe del mayor ejército del mundo.
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menéame