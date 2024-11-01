Hombre que atacó a Ilhan Omar es un “extremista de derecha” que odia a la comunidad somalí, según su hermano

Exclusiva: “En mi opinión, es un pedazo de m****a”, dijo a The Independent el hermano de Anthony Kazmierczak. Añadió: “Por desgracia, tanto él como mi madre son extremistas de derecha”. No obstante, cuando se le preguntó al presidente Donald Trump si había visto el video de la agresión de Omar, declaró a ABC News: “No. Creo que ella es un fraude. Realmente no pienso en eso. Probablemente se lo buscó, conociéndola”.
| etiquetas: extrema derecha , anthony kazmierczak , ilhan omar , ataque
Pero hay que hablar con quienes fomentan el odio, seguro que no son conscientes de que luego su "pensar diferente" tiene consecuencias como agresiones y amenazas.
"...Kazmierczak es un acérrimo partidario de Trump, ... Fue condenado por un delito grave de robo de automóvil en 1989, tiene numerosas detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol y se ha declarado en quiebra en dos ocasiones, según los registros públicos".
Para evitar caer tan bajo recomiendo estudiar, lo malo es que las políticas de la derecha tienen como objetivo dificultar el acceso universal a la educación.
Claro que sí, seguramente llevaba el pañuelo de la cabeza demasiado ajustado, o corto, o yo que sé.
Aclara que eso es el rebuzno de Trump.
El hermano dice que su hermano es una mierda racista ultraderechista.