Hombre que atacó a Ilhan Omar es un “extremista de derecha” que odia a la comunidad somalí, según su hermano

Exclusiva: “En mi opinión, es un pedazo de m****a”, dijo a The Independent el hermano de Anthony Kazmierczak. Añadió: “Por desgracia, tanto él como mi madre son extremistas de derecha”. No obstante, cuando se le preguntó al presidente Donald Trump si había visto el video de la agresión de Omar, declaró a ABC News: “No. Creo que ella es un fraude. Realmente no pienso en eso. Probablemente se lo buscó, conociéndola”.