edición general
14 meneos
20 clics

Un hombre agrede sexualmente a una menor, le ataca con unas tijeras e intenta huir a nado en Málaga

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 39 años acusado de una presunta agresión sexuala una menor en el paseo marítimo Matías Prats. Según confirmaron fuentes municipales, el individuo habría intentado agredir a la joven con unas tijeras y posteriormente trató de huir a nado antes de ser arrestado. Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de octubre, cuando la menor paseaba con una amiga por la zona. Ambas estaban sentadas en un banco cuando el sospechoso, de nacionalidad marroquí, se acercó

| etiquetas: agresión sexual menor , ataque , tijeras , huye , nado , malaga
12 2 3 K 102 actualidad
3 comentarios
12 2 3 K 102 actualidad
#3 bizcobollo *
Raro que no oculten nacionalidad
1 K 10
#2 Leon_Bocanegra
Cuando los delitos los comete un extranjero, los medios ocultan la nacionalidad.
0 K 9
Kmisetas #1 Kmisetas *
Pero tranquilos, que desde la PSOE te dirán que la verdadera violencia es la “de los discursos de odio”. Mientras tanto, una menor casi muere a manos de otro “caso aislado” que nadaba hacia la impunidad. Málaga, España 2025: las tijeras cortan carne, pero el gobierno corta datos.
7 K -17

menéame