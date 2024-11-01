Un hombre agrede sexualmente a una menor, le ataca con unas tijeras e intenta huir a nado en Málaga

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 39 años acusado de una presunta agresión sexuala una menor en el paseo marítimo Matías Prats. Según confirmaron fuentes municipales, el individuo habría intentado agredir a la joven con unas tijeras y posteriormente trató de huir a nado antes de ser arrestado. Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de octubre, cuando la menor paseaba con una amiga por la zona. Ambas estaban sentadas en un banco cuando el sospechoso, de nacionalidad marroquí, se acercó