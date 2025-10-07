edición general
La asociación Amama dice que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha desvelado que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas diagnósticas complementarias del cribado del cáncer de mama, por lo que ha exigido que "se depuren todo tipo de responsabilidades hasta sus últimas consecuencias" y ha confirmado la presentación de una demanda colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). "Esto es una catástrofe", ha señalado en una entrevista en la que ha relatado el caso de un marido cuya esposa falleció la semana pasada.

#2 Albarkas
En Andalucia gobierna la PP con la Vox.
#3 Tensk
#2 Que yo sepa el PP tiene mayoría absoluta.
Veelicus #4 Veelicus
Va a haber que hacer una campaña como contra el tabaquismo.
"Votar al Partido Popular mata!"
#5 Leon_Bocanegra
Esto es una bomba de humo para no hablar de la chistorra.

El del post tiene que cobrar bien.
Cuantas chistorras te caen por ese comentario?
Kmisetas #1 Kmisetas
Pero oye, la PSOE te dirá que el sistema sanitario andaluz es “referente europeo”. Referente en colas, muertes evitables y fotos de inauguraciones. Mientras las Amamas entierran hijas, ellos cortan cintas y reparten consejerías.
