La asociación Amama dice que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha desvelado que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas diagnósticas complementarias del cribado del cáncer de mama, por lo que ha exigido que "se depuren todo tipo de responsabilidades hasta sus últimas consecuencias" y ha confirmado la presentación de una demanda colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). "Esto es una catástrofe", ha señalado en una entrevista en la que ha relatado el caso de un marido cuya esposa falleció la semana pasada.