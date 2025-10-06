edición general
Que este software del Gobierno cántabro fuera secreto sólo favorecía a una empresa. Un hacker ha ganado la batalla política y legal

En Cantabria, un ciudadano sin partido, sin cargo y sin más altavoz que sus redes sociales ha logrado lo que muchos consideraban imposible: obligar al Gobierno regional a hacer público un software que hasta hace poco permanecía en secreto (obstaculizando así la libre concurrencia a contratos públicos), y defender en los tribunales su derecho a denunciarlo.

Ferran
#3 Todo el mundo tiene los mismos derechos, siempre y cuándo pueda pagarlos :-/
4 K 62
ElBeaver
#5 los días de vacaciones no son los mismos para todos los españoles
1 K -3
Huaso
#10 mentiroso, el mínimo si. Así lo establece el estatuto de los trabajadores: www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DT-2025-139
0 K 10
Pitchford
Y tercero, que la justicia puede y debe actuar como dique frente a quienes utilizan el derecho penal (y sus mayores recursos) para amedrentar y silenciar a los que ejercen dicha crítica.

¿Y qué tal además una buena indemnización por daños a quien ponga querellas absurdas para disuadir y perjudicar a los denunciantes?
7 K 60
Indeterminado
#2 En este caso lo tendrían más que merecido, pero también hay que considerar que puede ser un arma de doble filo.
2 K 45
notanexpert
Sabía quién era antes de entrar a la noticia: x.com/JaimeObregon
5 K 47
Veelicus
Heroe
Heroe
Urasandi
#1 sin capa
0 K 14
Pitchford
Sí, podría estar limitada a casos de desigualdad muy importante entre denunciante y denunciado, en términos de patrimonio, facturación, etc.
0 K 18
EISev
#11 y no arredrentarse aunque le demanden pidiendo 50.000€
0 K 14
Scarcha
Ha sido leer el título y saber quién es, qué grande que es Jaime, le sigo desde hace tiempo, antes desde Twitter y luego desde bluesky bsky.app/profile/gomezobregon.com/post/3m2joifx6oc2v
1 K 9
navi2000
Llamamos hacker ya a cualquier cosa...
0 K 9
aiounsoufa
#6 lleva bastante tiempo dedicando esfuerzos en luchar por la transparencia en lo digital y denunciando el derroche de dinero público en "meta versos" regionales varios

www.meneame.net/search?q=Jaime+gomez+obregon&w=links&p=&s= es conocido ya por aquí
3 K 41
EISev
#9 de hecho creo que tiene cuenta en meneame

Puso él la noticia mucho mejor redactada en su cuenta de X

www.hayderecho.com/2025/10/06/demandas-estrategicas-contra-la-particip

En la de genbeta el titular es sensacionalista. No había una sola empresa beneficiada, sino varias (todas las que tenían acceso al framework), a él le llegó una demanda de una empresa de las varias beneficiadas por la falta de competencia
2 K 37
yonseca
#6 Hacker o no, por lo menos hace lo que el 90% de la gente no hace, que es quejarse cuando algo está mal.
0 K 7
LaInsistencia
#6 Perdona, pero este señor SÍ es un hacker. Es especialista en hacer transformación y carga de datos desde todo tipo de fuentes externas. Vete a Google y busca la Chanchullopedia. O el interfaz mejorado del archivo histórico de Santander. O el Super Boe. Y eso en sus ratos libres, que también tiene que llevar su propia empresa... un respeto a los mayores que hacen cosas, por favor.
5 K 34

