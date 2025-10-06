Que este software del Gobierno cántabro fuera secreto sólo favorecía a una empresa. Un hacker ha ganado la batalla política y legal

En Cantabria, un ciudadano sin partido, sin cargo y sin más altavoz que sus redes sociales ha logrado lo que muchos consideraban imposible: obligar al Gobierno regional a hacer público un software que hasta hace poco permanecía en secreto (obstaculizando así la libre concurrencia a contratos públicos), y defender en los tribunales su derecho a denunciarlo.
etiquetas: software , administración , opacidad , cantabria
¿Y qué tal además una buena indemnización por daños a quien ponga querellas absurdas para disuadir y perjudicar a los denunciantes?
En la de genbeta el titular es sensacionalista. No había una sola empresa beneficiada, sino varias (todas las que tenían acceso al framework), a él le llegó una demanda de una empresa de las varias beneficiadas por la falta de competencia