28
meneos
135
clics
Si hablas Español pueden detenerte en EE.UU los agentes del ICE
La corte suprema acepta que se pueda detener a personas por el ICE por hablar en Español en territorio de EE.UU
|
etiquetas
:
español
,
castellano
,
detención
,
ice
23
5
1
K
384
actualidad
22 comentarios
#3
themarquesito
Los Siniestros Seis y sus siniestros dictámenes
5
K
79
#10
skaworld
#3
Yo solo digo que esto... con Toni Cantó en la oficina del español esto no pasaba.
Ahora llorais rojos.. Ahora llorais... cada centimo que se llevaba ese hombre estaba plenamente justificado...
8
K
90
#15
Mikhail
#10
Si tan solo hubieran abierto la oficina en LOS ÁNGELES DE CALIFORNIA.
0
K
8
#20
skaworld
#15
#16
Revisad vuestras fuentes, las graficas son claras
0
K
12
#22
Skiner
#20
Gracias por ilustrarnos con esos datos tan fiables y precisos
0
K
7
#16
Skiner
#10
Ese tipejo era irrelevante para la política española como para tener alguna influencia en los gringos
0
K
7
#18
Antipalancas21
#16
Las hostias o collejas que le metía la Sole le dejaron tocad.
0
K
20
#9
Andreham
Jojojojo, pues se van a inflar.
Estando en OHIO, que está bastante bastante bastante lejos de la frontera mexicana o cualquier sitio
pordiosero de esos sucios marrones
; prácticamente cualquier local tenía el menú en español, los centros comerciales rotulación en español, los putos AEROPUERTOS rotulados en español, escuchabas por megafonía español, ibas por la calle y escuchabas conversaciones en español, y los trabajadores de cualquier tienda de la food court del centro comercial…
» ver todo el comentario
6
K
75
#8
Dene
En el IV Reich no se hablará alemán, está claro
2
K
35
#5
bibubibu
*
Pues ya pueden prepararse los epañoles que vayan a USA y hablen castellano en un descuido, porque los deportan pensando que son Sudamericanos.
Menudo estercolero de país. Quizás habría que hacer lo mismo en España y pillar a todo usano y darle la patada para su casa.
2
K
33
#17
Skiner
#5
Esa confusión se termina rápido.
Sacas el pasaporte y listo.
1
K
19
#21
ochoceros
#5
Míralo por el lado bueno, sólo te hace falta comprar el billete de ida
0
K
11
#4
rendri
Cada día se acercan más a implantarse algo asi como en la película de la purga. Una refundación del país con nuevos padres fundadores y un día para celebrarlo matando y encerrando a los muggles.
1
K
23
#14
karakol
No dudo que, al paso que vamos esto pueda ocurrir, pero se necesita algo más que una señora hablando desde un coche para confirmar una cosa tan absolutamente... no sé ni como calificarlo.
Esto tiene toda la pinta de que mañana, o dentro de un rato, aparezca un meneo con el título "No, no te pueden detener en Estados Unidos por hablar español"
De momento...
No, la Corte Suprema no dictaminó que hablar español equivalga a una detención automática; más bien, en una decisión de 6 a
…
» ver todo el comentario
1
K
23
#19
themarquesito
#14
Lo que dice el auto emitido vía "shadow docket" es que "el conjunto de circunstancias" permite que las autoridades de inmigración (o sea ICE) puedan detener a alguien brevemente, siendo esas circunstancias las enumeradas por Tom Homan: el idioma que habla el sujeto, si habla inglés con acento, o se encuentra en un lugar donde habitualmente hay individuos en situación irregular como un Home Depot. Brett Kavanaugh,…
» ver todo el comentario
1
K
40
#1
ldoes
Y si eres un juez incómodo tu casa puede volar por los aires el día menos pensado.
1
K
19
#7
CharlesBrowson
Y cuidado con el acento en inglés que también da el cantazo. Así se hundan en la miseria
1
K
14
#2
Macadam
Si dices las palabras equivocadas, aunque sea en inglés, también
0
K
14
#13
ummon
Esto…. ¿De verdad no hay lobby de turismo en USA?
0
K
11
#12
HartzBaltz
De esto me di cuenta cuando fui a estados unidos. Los americanos que sabian castellano evitaban hablarlo en publico por miedo. Y ojo, en Canada igual o peor.
0
K
10
#6
Lamantua
El país de las libertades.
0
K
9
#11
Tailgunner
Y algùn imbècil habra por aquì que lo aplauda y todo..
0
K
6
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
