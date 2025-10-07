edición general
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"

El presentador de Todo es Mentira desmonta al portavoz del PP de Valencia, Nando Pastor, durante una entrevista sobre la polémica gestión del Gobierno de Carlos Mazón en la DANA ...

Con la mano abierta (el aplauso, claro)
Están ya tan acostumbrados a mentir y que les aplaudan que a veces se pasan
