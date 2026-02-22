edición general
Un hombre de 70 años muere tras ser apuñalado por su hermano en Peleas de Abajo

Un hombre de 70 años ha aparecido muerto este domingo en su vivienda de Peleas de Abajo tras ser agredido por arma blanca por un hermano, de 66 años. El agresor, que ya ha sido detenido, se encuentra en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora. Aunque se desconoce momento de la agresión, "con seguridad durante el fin de semana" confirma la Guardia Civil, la última vez que se vio al fallecido fue durante la noche del viernes en el bar del pueblo y un vecino también en la calle.

7 comentarios
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
¿En Peleas de Abajo? :roll:
5 K 77
Pacman #3 Pacman
#1 Le apuñaló en el bajo vientre, probablemente
0 K 18
porquiño #4 porquiño
#3 hombre... En cada pueblo hay unas tradiciones!!! Como se enteren que andan a navajazos arriba del vientre expulsan a toda la famila.
0 K 10
Kleshk #5 Kleshk
#1 Estos no salían en los anuncios de Fairy...
0 K 11
Kamillerix #7 Kamillerix
Cerca de El Cubo de Vino, si no recuerdo mal... :troll:
0 K 10
#6 Kuruñes3.0
La gente del rural, la sal de la tierra :-/
0 K 8
End #2 End
Peleas de abajo... Lo que en ciertas saunas lo llaman "lucha de espadas"... Me lo ha contado un amigo ..:-D
0 K 6

