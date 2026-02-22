Un hombre de 70 años muere tras ser apuñalado por su hermano en Peleas de Abajo

Un hombre de 70 años ha aparecido muerto este domingo en su vivienda de Peleas de Abajo tras ser agredido por arma blanca por un hermano, de 66 años. El agresor, que ya ha sido detenido, se encuentra en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora. Aunque se desconoce momento de la agresión, "con seguridad durante el fin de semana" confirma la Guardia Civil, la última vez que se vio al fallecido fue durante la noche del viernes en el bar del pueblo y un vecino también en la calle.